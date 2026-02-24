Madrid celebra la quinta edición de La Milla del Arte en pleno corazón del Barrio de Salamanca

En el marco de la Semana del Arte de Madrid, cuando la ciudad se convierte en el epicentro internacional de la creación artística con la celebración de diversas ferias y citas culturales, La Milla del Arte se suma a este calendario imprescindible con la celebración de su quinta edición.

Del 3 al 15 de marzo de 2026, en el número 36 de la calle Velázquez, en pleno corazón de la Milla de Oro del Barrio de Salamanca, volverá a transformarse en punto de encuentro para coleccionistas, amantes del arte y público interesado en descubrir piezas singulares en un entorno exclusivo. Durante casi dos semanas, este enclave emblemático reafirmará su papel dentro del mapa artístico madrileño, ofreciendo una experiencia que combina excelencia, cercanía y estilo de vida. La muestra podrá visitarse con entrada gratuita, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:30 horas. Sin duda una ocasión única y especial durante la conocida semana del arte en la que coincidiendo con ARCO.

Más de 200 obras -entre pintura, obra gráfica, escultura y anticuariado histórico- conformarán una propuesta cuidadosamente seleccionada. Muchas de ellas se presentan por primera vez en el mercado, ofreciendo una ocasión única para contemplar y adquirir piezas de autores fundamentales en la renovación del panorama artístico contemporáneo nacional e internacional.

Nombres como Pablo Picasso, Joan Miró, Eduardo Chillida, Jaume Plensa, Antonio Saura, Fernando Zóbel, Rafael Canogar, Luis Feito, Gustavo Torner, Edgar Negret o Martín Chirino convivirán en un espacio expositivo de más de 200 metros cuadrados, configurando un recorrido que dialoga entre distintas generaciones y lenguajes artísticos. Por segundo año consecutivo repite Ediciones Escultura Histórica con obras del Pintor de Batallas: Augusto Ferrer- Dalmau y una cuidada selección de bronces que recorren los principales personajes de la historia de España.

Entre las piezas destacadas se encuentran una colección de cinco obras únicas de Joan Miró, figura clave del surrealismo y uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional; un original de dos metros de Luis Feito del año 1961, auténtico referente del informalismo y miembro cofundador del grupo El Paso; y una obra de Manolo Valdés, creador vinculado a la renovación del arte contemporáneo español y reconocido por su reinterpretación de la tradición pictórica. Completa esta selección una daga vizcaína del siglo XVI adaptada para mano izquierda, que refuerza el diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio histórico.

Las galerías participantes en esta edición son:

.- Aleseide Gallery: referente en escultura contemporánea y monumental española.

.- Grabadosylitografías: con obra gráfica original de artistas nacionales e internacionales de renombre, con ediciones limitadas numeradas y certificadas en diversas técnicas y estilos.

.- Galería de Arte Pilares: originaria de Cuenca, y vinculada a los artistas que fundaron el Museo de Arte Abstracto como Fernando Zóbel y Gustavo Torner.

Ediciones Escultura Histórica- Espacio Ferrer-Dalmau: representantes del artista, y con obras de anticuariado histórico militar de gran valor.

Después de la extraordinaria acogida de las ediciones anteriores, hemos querido dar un paso más en la calidad y coherencia del proyecto. Esta quinta edición es el resultado de un trabajo riguroso de selección junto a galerías de referencia, con el objetivo de presentar un conjunto de obras que refleje la fuerza y diversidad del arte español. Queremos que cada visitante encuentre aquí no solo piezas excepcionales, sino también una experiencia que conecte emoción, historia y contemporaneidad”, señala Nacho Viguera, promotor de la muestra y director de Aleseide Gallery, una de las galerías principales del espacio junto a Galería de Arte Pilares.