División en Sevilla por el carril bici del Casco Histórico: ¿hay que eliminarlo?

Cuatro asociaciones ciclistas se han manifestado en la avenida de la Constitución, en Sevilla, contra la intención municipal de eliminar el carril bici del Casco Histórico, que los convocantes consideran el más usado de la red, con hasta 5.000 usuarios diarios, y clave en un distrito con alta movilidad activa pese al predominio del coche. Sin embargo, basta con dar un paseo por el centro de la capital hispalense para ver alguna disputa entre peatones y ciclistas, una eterna lucha a la que el Ayuntamiento quiere poner fin.

La protesta, impulsada por A Contramano, Ciclotrabajadores de San Pablo, Ecologistas en Acción y Sevilla Roller Party, se ha centrado en rechazar la supresión del trazado, al que definen como «la columna vertebral» del centro, en un entorno de aceras estrechas y con «permisividad con el aparcamiento ilegal».

En una nota de prensa, las entidades han defendido que Sevilla sufre un «alto nivel de contaminación atmosférica» atribuida principalmente al tráfico motorizado y han señalado la bicicleta como el «vehículo más rápido y eficaz para moverse por Sevilla» por la orografía llana, el clima y el diseño compacto de la ciudad. También han destacado que la red de carriles bici es un «referente de la movilidad sostenible en España» y han reivindicado: «Deberíamos conservar nuestro patrimonio, no eliminarlo».

Las asociaciones también han cuestionado la alternativa sugerida por el Ayuntamiento para acceder al centro: usar el carril bici del Paseo Colón y entrar por Reyes Católicos y Zaragoza. Según su versión, ese itinerario no está habilitado para bicicletas ni patines y, además, «sólo permite entrar al centro, no permite salir».

Otro de los ejes del comunicado apunta a que «la supuesta conflictividad con el peatón se está utilizando como excusa». Aseguran que, pese a haberlo pedido en varias ocasiones, el Ayuntamiento “nunca ha aportado datos” sobre incidentes entre peatones y ciclistas.

PP y PSOE, contra el patinete

Sevilla también aprobó la semana pasada el endurecimiento de su ordenanza de circulación para poner más límites a los patinetes eléctricos por seguridad y convivencia con peatones y ciclistas. La norma entrará en vigor en cuestión de días y fija, entre otras medidas, que no podrán ir por las aceras y que en el carril bici no podrán superar los 15 km/h.

Las nuevas restricciones han salido adelante con los votos del gobierno local del PP y el apoyo de Podemos-IU y PSOE, mientras que Vox se ha abstenido y no ha intervenido en el debate. El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel (PP), ha defendido que es una «respuesta contundente» ante el «aumento de la siniestralidad» y ha señalado que en el hospital Virgen del Rocío ingresan cada día dos personas por accidentes con patinetes como protagonistas.

Uno de los puntos más discutidos ha sido la limitación de potencia para circular por el carril bici. El Ayuntamiento impone un máximo de 250 vatios y ha desestimado las diez alegaciones presentadas, que pedían permitir patinetes de hasta 1.000 vatios. El objetivo, según el Consistorio, es evitar excesos de velocidad y reforzar el cumplimiento del tope de 15 km/h, que baja a 10 km/h en itinerarios compartidos con peatones.

Pimentel ha justificado la restricción por seguridad vial, protección del peatón y seguridad jurídica. Ha recordado que Sevilla cuenta con unos 200 kilómetros de carril bici, con un «alto porcentaje» de tramos de uso compartido, y ha advertido de que más potencia se traduciría en más velocidad y «elevaría de forma inasumible el riesgo para los peatones». También ha apuntado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «ya validó la legalidad y la lógica» de este límite.

El endurecimiento incorpora además obligaciones para adaptarse a la normativa estatal: casco y seguro obligatorios, prohibición de usar auriculares, y chaleco reflectante por la noche, entre otras medidas. La edad mínima se mantiene en 15 años, como ya pidió la Policía Local, al entender que desde esa edad se permite el uso de motocicletas. En paralelo, el Ayuntamiento anuncia una campaña de difusión de la nueva normativa. Según los datos aportados, el 13% de los patinetes en Sevilla los llevan personas que no conocen las normas de tráfico.

Sevilla y la bici

A comienzos de siglo Sevilla inició una revolución de movilidad basada en la bicicleta y esa apuesta se consolidó con una red de carriles bici que hoy el Ayuntamiento no sólo mantiene, sino que amplía. El primer gran salto llegó entre 2005 y 2007, con casi 80 kilómetros segregados y conectados, y el impulso de Sevici, que acabó llevando la red por encima de 120 kilómetros y situó a la ciudad como referente.

Tras años de falta de mantenimiento, el gobierno de José Luis Sanz (PP) ha consignado partidas en los tres presupuestos del mandato para rehabilitar carriles con baches y grietas y, a la vez, sumar nuevos tramos. El objetivo municipal es superar los 200 kilómetros de carril bici en 2027, con una inversión de más de 14 millones para incorporar más de 18 kilómetros, además de actuaciones ya ejecutadas o en marcha como San Jerónimo-Biología (casi 560.000 euros), La Rinconada (2,5 km y más de 3 millones), o el tramo Palacio de Congresos-Valdezorras (1,1 km y 513.252 euros).

A esa hoja de ruta se suman obras en la avenida de la Paz hacia la Universidad Pablo de Olavide, actuaciones en la Cartuja, y mejoras en avenidas como Jerez y Bellavista, con conexiones hacia Dos Hermanas y planes metropolitanos hacia municipios como La Rinconada, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra con fondos europeos. Y, en paralelo, el Ayuntamiento defiende reordenar algunos trazados -como Asunción a Juan Sebastián Elcano y los cambios previstos en San Jacinto y la avenida de la Constitución- para que la bici no compita con el peatón, sino que gane seguridad y convivencia.