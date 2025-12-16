Encerrada, acuchillada y al borde de la muerte: el brutal ataque machista que conmociona Palma

Una noche de auténtico horror sacudió este pasado sábado a la ciudad de Palma, donde una mujer logró salvar la vida tras ser violentamente apuñalada en repetidas ocasiones por su propia pareja, un suceso que ha culminado con la detención de un varón, de nacionalidad española, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos salieron a la luz cuando los servicios sanitarios alertaron de urgencia a la Policía Nacional tras atender en un centro hospitalario a una mujer que presentaba múltiples heridas por arma blanca. La víctima, visiblemente conmocionada, relató a los agentes el infierno que acababa de vivir minutos antes en su propio domicilio.

Según su testimonio, el agresor la mantenía retenida en la vivienda, impidiéndole salir. En un momento dado, el hombre cerró con pestillo la puerta de acceso, dejándola sin posibilidad de huida. Acto seguido, se dirigió a la cocina, agarró un cuchillo y regresó para atacarla sin piedad, asestándole puñaladas en brazos, espalda y manos mientras ella intentaba protegerse desesperadamente.

La escena derivó en un violento forcejeo, durante el cual la mujer, herida y en estado de pánico, consiguió finalmente zafarse de su agresor y salir de la vivienda. Con las pocas fuerzas que le quedaban, llamó a un familiar, quien la trasladó de inmediato a un centro hospitalario, donde fue atendida de urgencia.

Tras conocer la gravedad de los hechos, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al domicilio del presunto agresor. Al llegar, los agentes encontraron la verja del jardín abierta, un detalle que evidenciaba la precipitación y el caos vividos momentos antes. Tras llamar insistentemente a la puerta, el hombre terminó abriendo.

Según fuentes policiales, el varón se encontraba en estado de shock. Lejos de negar lo ocurrido, reconoció los hechos ante los agentes y señaló directamente el lugar donde se encontraba el arma utilizada. Los policías comprobaron que el cuchillo seguía en la cocina, confirmando así el relato de la víctima.

Ante la contundencia de las pruebas y la confesión del sospechoso, los agentes procedieron a su detención inmediata como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras el arresto, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para esclarecer en profundidad lo sucedido y garantizar la protección y asistencia integral de la víctima. Según confirmaron fuentes oficiales, no constaban denuncias previas por parte de la mujer contra su agresor, un dato que vuelve a poner de manifiesto la violencia silenciosa que muchas víctimas sufren antes de que se produzcan episodios extremos.

El caso ha generado gran conmoción y vuelve a encender las alarmas sobre la violencia machista, un problema que sigue dejando víctimas y que, en esta ocasión, estuvo a punto de terminar en tragedia.