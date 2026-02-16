Jaime Astrain, nuevo concursante de ‘Supervivientes 2026’

Jaime Astrain será concursante de Supervivientes 2026 según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO. El exfutbolista, modelo y tertuliano televisivo español también es conocido por ser pareja de Lidia Torrent, la camarera y co-presentadora de First Dates (Cuatro).

Supervivientes 2026 ya ha comenzado la cuenta atrás para su llegada a Telecinco y arrancará, previsiblemente, jueves 5 de marzo. Una vez que termine GH DÚO, Telecinco volverá a centrarse de lleno en Honduras con una edición con una novedad destacable: María Lamela. Ella será la presentadora desde la isla tras la salida de Laura Madrueño.

Jaime Astrain, nuevo superviviente

Según ha podido saber OKDIARIO por fuentes cercanas a la cadena, el exfutbolista, modelo y tertuliano televisivo Jaime Astrain pondrá rumbo a Honduras en breve para ser concursante oficial de Supervivientes 2026.

Tras formarse en la cantera del Atlético de Madrid y jugar en equipos como el Pontevedra B. Córdoba CF, Real Jaén CF, Astrain se retiró del fútbol a los 27 años y comenzó su carrera como modelo y tertuliano de televisión.

En 2023, participó en el reality Traitors España, en el que llegó a la final y se clasificó como el quinto finalista.[ En 2024, concursó en el nuevo formato de baile de RTVE Baila como puedas, presentado por Anne Igartiburu.

Jaime Astrain también es conocido por ser la pareja de Lidia Torrent, la camarera y co-presentadora de First Dates (Cuatro). La pareja tiene una hija en común, Elsa, nacida el el 17 de octubre de 2022.

Resto de concursantes confirmados

De momento, Mediaset España ha confirmado tres nombres de famosos que viajarán a Honduras este año.

Gabriela Guillén

La paraguaya y madre del séptimo hijo de Bertín Osborne ha aceptado el reto de participar en esta edición de Supervivientes, y lo hace con una advertencia: «No le tengo miedo al hambre, ni a la convivencia, ni a las pruebas». Lejos de que todo quede ahí, quiso hacer saber lo siguiente: «Soy una persona supercompetitiva y estoy preparada para este desafío».

Alberto Ávila

El atleta paralímpico ha asumido este reto con el firme objetivo de romper todos y cada uno de los estereotipos: «Las personas con discapacidad también podemos y voy a hacer historia», y aclaró: «Voy a ser el primer concursante sin pierna en toda la historia de Supervivientes». Cabe destacar que, entre sus logros, se encuentra el de ser subcampeón de Europa en 200m (Polonia, 2021) y cuarto en el Mundial que se celebró en París en 2023.

Claudia Chacón

La ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones también ha decidido sumarse a esta aventura que, a buen seguro, va a cambiar su vida para siempre: «He superado muchos retos en mi vida fuera de cámaras, pero ahora me enfrento al mayor desafío». Por si fuera poco, la mallorquina quiso ir mucho más allá a la hora de sincerarse con los espectadores: «Tengo mucho miedo porque el hambre, las pruebas y, sobre todo, la convivencia, sabiendo como soy, van a ser muy complicadas».