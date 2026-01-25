Jaime Astrain lanza un mensaje sobre su hija desde el hospital: "Días de incertidumbre"

Jaime Astrain y Lidia Torrent se convirtieron en padres de una preciosa niña llamada Elsa que ahora, según la información del modelo, se ha encontrado con un problema. No ha dado demasiada información para proteger la privacidad de la menor, pero sí ha compartido algunos datos y ha publicado una fotografía que no ha tardado en generar preocupación e inquietud a partes iguales.

En un comunicado que ya acumula más de 8.000 reacciones, el influencer ha declarado: «Vives en piloto automático, en tu mundo pensando en tus objetivos, sueños, proyectos… hasta que la vida te para los pies y te enseña, sin pedirlo, la mayor lección de vida. Nada es más importante que la salud. Corrijo, que la salud de tu hija». Ha titulado este título con una frase muy significativa: «Lo que de verdad importa».

Publicación de Jaime Astrain. (Foto: Instagram)

Jaime Astrain ha sido totalmente sincero y, como era de esperar, no ha tardado en recibir el apoyo de sus admiradores. Su cuenta de Instagram se han llenado de mensajes de ánimo y de usuarios que le han pedido que profundice para descubrir todo lo que está pasando. «Espero que estéis bien, nos dejas preocupados», le dice una de sus admiradoras. «No sé qué ocurre, pero ojalá la pequeña se recupere pronto», afirma otro.

El mensaje de Jaime Astrain

El modelo no suele hablar de su vida privada, pero ha hecho una excepción para que todo el mundo pueda comprender el susto que se ha llevado. Normalmente está sometido a un ritmo frenético y, como él mismo ha dicho, no tiene tiempo de pararse y reflexionar. Ahora el destino le ha obligado a que se tome un descanso y lo ha aprovechado para compartir sus sentimientos en Instagram.

Lidia Torrent y Jaime Astrain. Foto: (Gtres)

«Han sido días de incertidumbre, nerviosismo, tristeza, impotencia y vulnerabilidad. Pero, a su vez, la mayor muestra de amor, familia, unión, fortaleza y generosidad», explica. De esta forma, queda claro que Astrain no se ha enfrentado a este golpe solo, sino que ha contado con el apoyo de su entorno. De hecho, ha querido dedicarle unas palabras a Lidia Torrent, quien, como madre, también ha tenido que estar muy preocupada.

«Lidia, gracias por ser el pilar de nuestra familia. Eres el mayor ejemplo y modelo para tu hija. Tengo muy claro que ella te ve y te verá como su referente en la vida», escribe Jaime. Y antes de terminar su comunicado añade: «Elsa, no dejas de sorprenderme y dejarme con la boca abierta. Tu fuerza y tu energía es sobrenatural». Por suerte, la familia ha permanecido unida, ha formado equipo y se han enfrentado juntos a un golpe desagradable.