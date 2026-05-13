Ni Nike ni Adidas Gazelle: Skechers se pasa el juego con las deportivas waterproof Slip-Resistant

Mientras medio mundo sigue obsesionado con las Samba, las Gazelle o las últimas zapatillas virales de Nike, hay una marca que ha decidido ir por otro camino. Skechers lleva tiempo apostando más por la comodidad y el uso diario que por las modas pasajeras, pero ahora ha dado un paso más con unas deportivas que están empezando a llamar muchísimo la atención. Se trata de las nuevas Squad Chaos Waterproof Slip-Resistant, un modelo que mezcla diseño deportivo con detalles pensados para aguantar lluvia, largas jornadas y suelos resbaladizos sin perder el aspecto de deportiva urbana.

Lo curioso de estas zapatillas es que, aunque nacen dentro de la línea de trabajo de Skechers, no tienen la típica apariencia de calzado laboral pesado y poco atractivo. A simple vista parecen unas deportivas negras bastante discretas, fáciles de llevar con vaqueros, pantalones cargo o incluso con ropa más arreglada para el día a día. Pero detrás de esa imagen sencilla esconden varias características que las diferencian de muchas sneakers tradicionales. La principal es que son impermeables, algo que cada vez busca más gente cansada de acabar con los pies mojados en cuanto cae un poco de lluvia. Además, incluyen suela antideslizante y plantilla Air-Cooled Memory Foam, una tecnología que Skechers lleva años utilizando y que se ha convertido en uno de sus sellos más reconocibles.

En un mercado donde muchas marcas viven casi exclusivamente de reeditar modelos clásicos, Skechers parece haber entendido que mucha gente ya no quiere solo unas zapatillas bonitas para hacerse fotos. Ahora se valora mucho más que sean cómodas de verdad y que puedan aguantar el ritmo diario sin destrozarte los pies después de unas horas. Ahí es donde este modelo está ganando terreno. La sensación acolchada de la plantilla hace que caminar durante mucho tiempo resulte bastante más cómodo que con otras más rígidas, especialmente esas que están de moda pero que necesitan días enteros de uso hasta dejar de molestar. Y en cuanto su precio, cuestan 95 euros en la página web oficial de Skechers.

Las Skechers waterproof que triunfan

Otro detalle que está ayudando a que estas deportivas se hagan populares es que sirven tanto para trabajar como para llevarlas fuera del entorno laboral. Mucha gente que pasa horas de pie (desde camareros hasta trabajadores de tiendas o personal sanitario) busca zapatillas cómodas pero que no parezcan zapatos técnicos. Skechers ha conseguido acercarse bastante a esa idea con este diseño, y muchos destacan la comodidad y la seguridad al caminar sobre superficies mojadas. Aunque algunos usuarios comentan que ningún modelo antideslizante es perfecto, la mayoría coincide en que el agarre y la sensación de estabilidad son superiores a los de unas deportivas normales.

También hay un cambio claro en la manera de consumir moda. Hace unos años el calzado impermeable o pensado para trabajar quedaba reservado a situaciones muy concretas. Ahora ocurre justo lo contrario, pues cada vez más personas quieren ropa y zapatillas que puedan usar durante todo el día sin preocuparse demasiado por el clima o la comodidad. Igual que pasó con las chaquetas outdoor o las mochilas técnicas que acabaron convirtiéndose en tendencia, las zapatillas resistentes al agua empiezan a ganar protagonismo frente a otros modelos mucho más centrados únicamente en la estética.