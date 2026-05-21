Españoles de todo el mundo por la dignidad

Españoles de todo el mundo, jamás en nuestra historia se había producido una indignidad mayor. Jamás un ex presidente de Gobierno había sido imputado por delitos gravísimos. Jamás alguien con esa responsabilidad provocó que España fuera denunciada por indecencia en los medios internacionales de todo el mundo. Jamás un presidente de Gobierno que ahora está en el cargo había sido cómplice de todo ello. Jamás un presidente de Gobierno de España había tenido a su mujer procesada, a su hermano también, su ministro de máxima confianza en la cárcel, su número dos de partido, de total confianza – mullidor de los acuerdos con terroristas y golpistas-, su fiscal general del Estado condenado, muchísimos miembros de su gobierno ya en los juzgados… Y señalado todo ello como organización criminal.

Jamás un presidente de Gobierno y su mentor, hoy imputado, habían vilipendiado a las víctimas del terrorismo y sus familias, a las que los españoles debemos honra permanente y ser pilares trascendentales de nuestra democracia. Jamás un presidente de Gobierno había despreciado con la indignidad más abyecta a los guardias civiles asesinados en Barbate y los guardias civiles asesinados hace diez días en Huelva. Jamás un presidente de Gobierno había tenido tanta responsabilidad por no hacer las inversiones necesarias en la tragedia de los trenes, riadas, incendios, apagón nacional, pandemia… y, sin embargo, robar esos presupuestos necesarios su organización criminal y contratar prostitutas. Jamás un presidente de Gobierno había pactado poder serlo con el partido cuyo jefe es un terrorista y lleva sangre en sus listas electorales.

Jamás un presidente de Gobierno debió su silla a quienes han dado un golpe de Estado y pacta con ellos su supervivencia y forma de gobierno a diario, en Bélgica o Suiza, por ser sus valedores prófugos de la justicia.

Jamás un presidente de Gobierno había logrado ser elegido en su partido mediante engaño absoluto, como hemos visto estos días todos los españoles.

Jamás un presidente de Gobierno lo ha sido, quien debe su campaña en su partido a fondos provenientes de los prostíbulos y beneficiarse él a través de su mujer de los réditos del proxenetismo.

Jamás un primer ministro europeo había sido denunciado en la prensa mundial por corrupción de su mujer y hermano y llamado en un editorial don Teflon -jefe mafioso-. Jamás un primer ministro español había sido denunciado por la prensa mundial por atacar frontalmente el Estado de derecho, el rule of law, la independencia judicial y la democracia.

Jamás a un primer ministro europeo se le hubiera ocurrido forzar al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) públicamente, desde su palacio presidencial, ante los medios de comunicación nacionales e internacionales para lograr una sentencia espuria sobre la ley de amnistía, aquella que le permite estar en su silla corruptamente a cambio de 7 votos corruptos de golpistas y prófugos de la justicia previa compra corrupta de su autoamnistía.

Jamás un primer ministro europeo se había opuesto al respaldo a la heroica oposición venezolana y había sido cómplice, junto al ex primer ministro imputado antes de ayer, de una dictadura criminal.

Jamás un primer ministro europeo había contravenido las normas esenciales del rule of law, engañado en los fondos europeos y desoído las prohibiciones europeas con compañías chinas que atacan la seguridad de Europa.

Por todo lo anterior, los españoles de toda España y de todo el mundo, de cualquier pensamiento, pero que sentimos el respeto a nosotros mismos, que anteponemos la dignidad y la decencia, la libertad y las normas básicas de la democracia, que anteponemos el abrazo, la reconciliación y la paz que nos dimos hace 50 años de manera ejemplar ante el mundo, y que sin embargo hoy solo aparecemos ante el mundo como ejemplo de la mayor indignidad y siendo ello imposible de aceptar, juntos, nos comprometemos y declaramos:

España no puede seguir siendo el espectáculo más vergonzoso de Europa y del mundo.

y del mundo. España no puede un segundo más s oportar la tiranía de quien es un corrupto y destroza la democracia, pues no cree en ella.

de quien es un corrupto y destroza la democracia, pues no cree en ella. Europa no puede aceptar un segundo más esta imagen fulminante y desastrosa para las instituciones y ciudadanos europeos.

para las instituciones y ciudadanos europeos. España, hoy en la Marcha por la Dignidad, que ha de ser un clamor que recorra toda España y Europa, durante un año, hasta las elecciones libres y seguras, despierta y proclama:

Los españoles nos respetamos y nos constituimos en nación que nos otorga la igualdad ante la ley. Los españoles anteponemos a cualquier idea nuestra paz y abrazo permanente. Los españoles no admitimos la indignidad mas abyecta de la corrupción que encabeza el presidente del Gobierno.

Los españoles no admitimos más el ataque constante y frontal del presidente del Gobierno a la Constitución, a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Su ataque frontal a la libertad y a la democracia. Los españoles exigimos la dimisión irrevocable del presidente del Gobierno.

La indignidad de España ha alcanzado estos días cotas mundiales. Sepamos el sábado, todos los españoles unidos, mostrar al mundo que la vamos a recuperar de nuevo, plena, y para siempre.