Máxima expectación entre los astrónomos: detectan en Marte un gas que sugiere la existencia de vulcanismo latente

Marte podría esconder una actividad geológica que hasta ahora había pasado inadvertida. Un equipo internacional de investigadores ha encontrado nuevas pistas sobre la posible existencia de procesos volcánicos bajo su superficie.

La clave está en un gas detectado en la atmósfera marciana que ha llevado a los científicos a investigar el interior del planeta rojo.

Detectan un gas en Marte que apunta a una posible actividad volcánica

El cloruro de hidrógeno (HCl) es un compuesto químico cuya presencia en la atmósfera de Marte ha despertado el interés de la comunidad científica. Su origen podría estar relacionado con procesos magmáticos que todavía se producirían bajo la superficie del planeta.

La primera detección de este gas llegó en 2021 gracias al Trace Gas Orbiter (TGO), un satélite de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea (ESA). Desde entonces, los investigadores han analizado su comportamiento para comprender por qué aparece en determinadas épocas del año y qué procesos podrían explicar su presencia.

El hallazgo cobra especial importancia porque Marte conserva una extensa historia volcánica, aunque los científicos todavía no han podido determinar si mantiene algún tipo de actividad en la actualidad. La posibilidad de encontrar emisiones de origen magmático abriría una nueva vía para estudiar su evolución geológica.

¿Dónde han encontrado las señales de posible vulcanismo en el planeta rojo?

La investigación, titulada Detecciones enigmáticas de HCl como posible indicio de actividad ígnea en Marte, se ha publicado en la revista científica Science Advances. En ella participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), con el investigador Juan Alday entre sus autores.

Las nuevas observaciones sitúan las concentraciones de cloruro de hidrógeno cerca de Alba Mons, una de las grandes regiones volcánicas de Marte. Los investigadores comprobaron que el gas aparecía de forma localizada en esta zona, un comportamiento que no encajaba completamente con su distribución habitual en la atmósfera.

El equipo también detectó una anomalía en el ciclo estacional. Normalmente, las concentraciones de HCl alcanzan sus niveles más elevados durante el invierno del hemisferio norte marciano y disminuyen progresivamente hasta casi desaparecer en verano. Sin embargo, al comienzo de esta última estación, los instrumentos registraron señales concentradas en las proximidades de Alba Mons.

Para investigar el fenómeno, los científicos combinaron las mediciones atmosféricas del instrumento ACS con las imágenes de la cámara CaSSIS, ambos instalados en el orbitador TGO. El análisis permitió localizar estrechas fracturas en las laderas del volcán, algunas de cientos de metros de longitud y acompañadas de cambios de color en el terreno.

¿Cómo podría escapar el gas desde el interior del planeta rojo?

La principal hipótesis plantea que esas fracturas funcionan como conductos por los que determinados gases pueden ascender desde el subsuelo. El cloruro de hidrógeno podría proceder de magma caliente situado en profundidad y alcanzar la atmósfera a través de antiguos canales volcánicos.

Los investigadores también han encontrado una posible explicación para las variaciones estacionales. Durante el invierno marciano, las temperaturas pueden caer hasta los -120 grados, lo que favorece la acumulación de hielo en las fisuras.

Cuando llega el verano, el aumento de las temperaturas provoca la sublimación de ese hielo, un proceso por el que pasa directamente del estado sólido al gaseoso. Así, los conductos podrían quedar despejados y facilitar la salida del HCl.

Los cambios de color alrededor de las grietas también podrían guardar relación con los depósitos que dejan estos gases, de forma parecida a lo que sucede en algunas fumarolas volcánicas terrestres.

¿Qué significa este descubrimiento para el futuro de Marte?

Según explica Alday a la Agencia SINC, el equipo prepara nuevas observaciones para buscar otros compuestos que puedan acompañar al cloruro de hidrógeno, especialmente gases de azufre como el dióxido de azufre (SO2).

Su detección aportaría información adicional sobre el origen de las emisiones y ayudaría a determinar si Marte conserva un sistema magmático activo. Por ahora, los resultados apuntan a un posible vulcanismo latente, pero todavía no demuestran que existan erupciones en curso.