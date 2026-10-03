El planeta Marte no es tan frío como pensamos: los astrónomos de la NASA encuentran en su interior una zona 200ºC más caliente que la superficie

Marte suele asociarse con un mundo helado, árido y geológicamente apagado. Sin embargo, una investigación publicada en Nature ha revelado que su interior presenta una importante diferencia térmica entre hemisferios.

El manto bajo las tierras altas del sur conserva una anomalía de entre 200 y 400 ºC respecto a otras regiones del planeta.

El hallazgo aporta nuevas pistas sobre la estructura interna del planeta y su evolución geológica a lo largo de miles de millones de años.

Marte tiene una zona interior mucho más caliente de lo esperado

El hallazgo no significa que la superficie de Marte haya dejado de ser fría. La anomalía se encuentra en el manto marciano, a gran profundidad, y no implica un aumento de las temperaturas que experimentan las sondas o futuros exploradores sobre el terreno.

El estudio analiza cómo responde Marte a las fuerzas de marea que provoca su órbita alrededor del Sol. Los investigadores utilizaron datos de seguimiento de tres misiones de la NASA: Mars Global Surveyor, Mars Odyssey y Mars Reconnaissance Orbiter.

El equipo aplicó una técnica denominada tomografía de mareas, que permite estudiar indirectamente la estructura interna del planeta a partir de las variaciones de su campo gravitatorio.

Los resultados apuntan a diferencias de hasta un 300% respecto a lo que cabría esperar de un Marte completamente simétrico.

¿Dónde está la zona caliente del interior de Marte?

La anomalía se localiza bajo las tierras altas del hemisferio sur, una región que presenta características muy diferentes de las llanuras del norte. Según el estudio, el manto meridional puede registrar una temperatura entre 200 y 400 ºC superior a la de otras zonas del interior marciano.

La diferencia térmica encaja con otra gran peculiaridad de Marte: la llamada dicotomía de su corteza. El sur presenta un terreno más elevado, accidentado y con mayor densidad de cráteres, mientras que el norte está dominado por llanuras bajas. La investigación relaciona ambas características mediante las propiedades físicas del manto.

¿Por qué el interior de Marte conserva tanto calor?

Los científicos todavía no han determinado una única explicación. El estudio plantea varias posibilidades para explicar la anomalía térmica. Una de ellas es la convección regional del manto, un proceso capaz de transportar calor desde zonas profundas.

Otra hipótesis apunta al grosor de la corteza del hemisferio sur. Una corteza más gruesa podría actuar como una capa aislante y conservar durante miles de millones de años parte del calor interno. El propio estudio considera que este mecanismo resulta compatible con la diferencia térmica observada.

Los resultados también plantean numerosas cuestiones sobre la evolución geológica de Marte. Una zona del manto con temperaturas más elevadas podría favorecer condiciones de fusión localizada y ayudar a explicar determinadas características de la historia térmica y magnética del planeta.

Los investigadores señalan que futuras mediciones electromagnéticas podrían determinar si existen bolsas aisladas de material parcialmente fundido o una capa más extensa.

El descubrimiento, por tanto, no convierte a Marte en un planeta cálido. Sí demuestra que bajo su superficie fría existe un interior mucho más heterogéneo de lo que sugerían los modelos.