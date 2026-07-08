Histórico hallazgo para los vulcanólogos: la Universidad de Oxford confirma que Marte tuvo un sistema de magma similar al de la Tierra

Un equipo de la Universidad de Oxford ha revolucionado la geología planetaria al confirmar que Marte albergó sistemas magmáticos complejos y conectados, muy similares a los terrestres.

El estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, desafiaba la creencia de que el planeta rojo poseía un vulcanismo simple por carecer de placas tectónicas. Este hallazgo histórico aporta datos clave sobre la habitabilidad marciana y la formación de su atmósfera.

La investigación de Oxford revela que Marte compartió un complejo vulcanismo con nuestro planeta

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron los datos sísmicos recopilados por la misión InSight de la NASA. A través del estudio de las ondas generadas por meteoritos y los denominados «martemotos», los expertos identifican un límite geológico crítico a 24 kilómetros de profundidad.

Los sismos detectados, con magnitudes de hasta 4,7, revelaron que el enfriamiento y la contracción del interior marciano siguen generando actividad geológica.

Bajo esta frontera de 24 kilómetros, el estudio detectó una capa compuesta por rocas ultramáficas, ricas en hierro y magnesio. Este estrato funciona como un depósito de cristales densos que se separan del magma mientras este asciende hacia la superficie.

El descubrimiento de esta estructura interna sugiere que el vulcanismo marciano no consistía en eventos aislados, sino en procesos integrados que transformaron la corteza desde sus profundidades.

¿Cómo funcionaba el sistema de magma subterráneo en Marte?

Tradicionalmente, la comunidad científica clasificaba a Marte como un planeta con una corteza única y rígida que limitaba su evolución geológica.

Sin embargo, Tobermory Mackay-Champion, investigador principal de la Universidad de Oxford, sostiene que el planeta produjo una corteza sofisticada mediante sistemas magmáticos prolongados en el tiempo, según informa la agencia SINC.

Este proceso, bautizado como magmatismo transcortical, describe una red conectada de almacenamiento y evolución de roca fundida que recorre la corteza de forma lateral a lo largo de cientos o miles de kilómetros.

Este sistema interconectado sustituye la vieja idea de volcanes aislados por una estructura global mucho más dinámica, similar a la que observamos en la Tierra bajo los arcos volcánicos.

El hallazgo demuestra que estos sistemas y su diferenciación química pueden formarse sin necesidad de tectónica de placas.

Implicaciones del hallazgo para la habitabilidad y el futuro espacial de Marte

Este dinamismo interno tuvo consecuencias directas en la evolución del planeta. La segregación de materiales permitió que los magmas más ligeros subieran a niveles superiores, un fenómeno que en la Tierra vinculamos con la formación de los continentes.

Durante este tránsito, el vulcanismo liberó sustancias volátiles como vapor de agua y dióxido de carbono, fundamentales para el mantenimiento de la atmósfera marciana.

Estos motores geoquímicos regularon el clima primitivo de Marte de forma similar al reciclaje geológico terrestre, creando condiciones potencialmente favorables para la vida.

El hallazgo también tiene implicaciones estratégicas para la futura exploración espacial. Mackay-Champion señala que estos sistemas magnéticos suelen concentrar grandes depósitos de metales cerca de la superficie.

Este potencial minero facilitaría el suministro de recursos en futuras misiones tripuladas y el establecimiento de asentamientos permanentes. Por su parte, el coautor Jon Wade destaca que el descubrimiento invita a preguntarse si la Tierra es realmente única.

Si mundos sin placas tectónicas pueden desarrollar geologías tan ricas, la probabilidad de encontrar planetas habitables en otros sistemas solares aumenta exponencialmente.