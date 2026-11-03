Hallazgo histórico: los astrónomos de un observatorio en Chile creen haber descubierto el sexto planeta enano del Sistema Solar, más lejos que Plutón

Un equipo de astrónomos del Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, detectó un objeto helado más allá de la órbita de Plutón que podría convertirse en el sexto planeta enano del Sistema Solar. Por ahora, los científicos lo consideran un candidato y lo identifican con la designación provisional 2026 ED138.

Según el Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica e Infrarroja (NOIRLab), el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (UAI) dio a conocer el hallazgo del observatorio a finales de octubre de 2026 en una circular electrónica.

El objeto apareció en datos tomados antes del inicio del Estudio del Espacio y el Tiempo como Legado (LSST, por sus siglas en inglés), que arrancó en junio de 2026.

¿Qué es el objeto helado que podría ser el sexto planeta enano del Sistema Solar?

2026 ED138 es un objeto transneptuniano, es decir, un cuerpo que gira alrededor del Sol a una distancia mayor que la de Neptuno. A partir de su distancia, su brillo y la luz que refleja su superficie, el equipo calcula que mide entre 600 y 1500 kilómetros de diámetro.

Para ser planeta enano, un cuerpo necesita masa suficiente para que su propia gravedad le dé una forma redondeada. Según los investigadores, se espera que los cuerpos helados de ese tamaño sean esféricos, por lo que el análisis preliminar ubica a ED138 entre los candidatos más grandes hallados más allá de Neptuno.

Sin embargo, todavía hacen falta observaciones en el infrarrojo para precisar su tamaño y confirmar su naturaleza. Si se confirma, ED138 se sumaría a los cinco planetas enanos que reconoce la UAI, que son Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake.

El Observatorio Rubin, que está en el cerro Pachón, es un proyecto de Estados Unidos financiado por la Fundación Nacional de Ciencias y el Departamento de Energía del país, operado por NOIRLab y el Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC.

El método de los astrónomos en Chile para encontrar el candidato a planeta enano

El descubridor es Matthew Holman, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsoniano (CfA) y miembro del equipo del observatorio. La noche del 13 de octubre, Holman analizó datos de Rubin con un código de búsqueda que desarrolló junto con su colega Kevin Napier.

El programa compara miles de millones de detecciones de objetos en movimiento y encuentra las que corresponden a un mismo cuerpo. Con ese método, Holman dio con ED138 y notó enseguida que su brillo y su distancia indicaban un tamaño inusual. «Mi primera reacción fue de incredulidad emocionada», contó el astrónomo.

«Los objetos así son muy raros, así que de inmediato empecé a comprobar si yo o el código habíamos hecho algo mal», añadió Holman. Para despejar las dudas, Mario Jurić, profesor de la Universidad de Washington y científico principal del Sistema Solar del observatorio, encontró 20 observaciones más en los catálogos de Rubin.

En total, el Telescopio de Rastreo Simonyi observó ED138 30 veces en 20 noches entre el 4 de marzo y el 11 de julio de 2026. Además, unas imágenes de archivo de la Cámara de Energía Oscura (DECam), instalada en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, aportaron registros desde 2016. Con esos datos, el equipo reconstruyó más de diez años de su órbita.

La órbita del candidato a planeta enano más allá de Plutón

Actualmente, ED138 está a unas 46 unidades astronómicas del Sol, es decir, unas 46 veces la distancia media entre la Tierra y el Sol. Como referencia, la distancia media de Plutón es de 40 unidades. La circular del Centro de Planetas Menores indica que el objeto tarda unos 281 años en dar una vuelta completa al Sol.

La órbita de ED138 está inclinada casi 25 grados respecto del plano del Sistema Solar. Por eso, los científicos lo clasifican como un objeto transneptuniano clásico caliente, y se cree que las interacciones gravitatorias con Neptuno lo desviaron de su órbita original.

ED138 probablemente pasó inadvertido hasta ahora porque está en una zona del cielo cercana al plano de la Vía Láctea, poblada por millones de estrellas. Sin embargo, Rubin vigila de forma regular todo el cielo del hemisferio sur, y sus algoritmos permitieron distinguirlo en ese campo tan poblado.

Los próximos hallazgos del observatorio de Chile en el Sistema Solar

«Rubin nos da una capacidad sin precedentes para explorar el cielo gracias a una combinación de velocidad, profundidad y precisión», explicó Jurić. Según el científico del Observatorio Rubin, una vez que identifican un objeto nuevo, pueden buscarlo hacia atrás durante meses, y a veces incluso décadas, «en imágenes donde nadie sabía que había que mirar».

Los astrónomos de todo el mundo ya pueden organizar observaciones de seguimiento de ED138. «Rubin fotografiará todo el cielo austral una y otra vez durante diez años, así que cualquier otro que se oculte en los lugares que los estudios anteriores pasaron por alto ya está a nuestro alcance», afirmó Holman.