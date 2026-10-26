El enfado de Chenoa con la prensa tras ser preguntada por el 25º aniversario de ‘Operación Triunfo’: «No podéis enfocar mi casa»
La polémica está servida entre los concursantes de 'Operación Triunfo'
La prensa se ha desplazado hasta el domicilio de Chenoa para conocer su opinión
Chenoa ha dicho basta. La artista ha sido sorprendida por la prensa a la entrada de su casa en medio del revuelo por el 25 aniversario de Operación Triunfo. Casi tres décadas después de que comenzara, el talent musical sigue en el foco de la polémica por sus concursantes, así como por las diferencias que han podido tener los participantes tras salir de la Academia de OT. Por ello mismo, muchas de sus estrellas, como Rosa López —ganadora de la primera edición—, han dicho no a un reencuentro o un programa especial.
Chenoa responde a un especial Operación Triunfo
La polémica está servida entre los concursantes de Operación Triunfo. Aunque algunos de los ex participantes han rendido homenaje al proyecto que les impulsó en su carrera musical, otros han hablado en numerosas ocasiones de que, al salir de la academia, no se han sentido respaldados ni por el programa ni por la industria, como fue el caso de Rosa López hace solo unos días. «Mi mayor triunfo ha sido conocerme a mí misma. Estoy super agradecida, pero de ahí a que tengamos que pasar por el aro, por decirlo de alguna manera, porque estamos super agradecidos y sabemos que no tenemos ningún problema (…). Cada año me llega la invitación porque todo el mundo quiere hacer algo bonito y, por supuesto, negocio de juntarnos a todos los de OT (…). Me tiro todo el año trabajando sin ningún tipo de apoyo a mi música, a mí como artista, como mujer, que ya cuesta en este mundo ser mujer y trabajar y que la edad… tienes que cuidarte, mantenerte, ser consciente. Con el permiso vuestro voy a denegar muchas cosas o algunas cosas en este 25 aniversario, porque creo que es mi momento. ¿Por qué tengo que estar siempre? ¿Por ser ganadora?», ha dicho.
Las palabras de Rosa han desatado una oleada de comentarios en redes sociales y, como participante de la misma edición que López, la prensa se ha desplazado hasta el domicilio de Chenoa para conocer su opinión.
Sabido es que la artista nunca ha tenido problema a la hora de responder a los medios y es por ello que ha sorprendido y mucho con su respuesta. «No me gusta que vengáis a mi casa, es por seguridad. No podéis venir a mi casa y enfocar mi portal, ver todo esto. Yo necesito cuidarme. No podéis enfocar mi casa. Pero es que es mi casa, no podéis venir a mi casa. Es por seguridad. Me ponéis en peligro a mí por muchas cosas», ha expresado.
De esta manera, no solamente Chenoa ha querido poner límites con respecto a su intimidad, sino que también ha esquivado la pregunta sobre un posible especial de Operación Triunfo.