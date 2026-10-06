Emmeline Pankhurst, sufragista británica: «Prefiero ser una rebelde a ser un cadáver; nosotras estamos aquí no para romper las leyes, sino para hacer las leyes»

Emmeline Pankhurst fue una de las mujeres que más desafió las normas de su época para defender el derecho al voto femenino en Reino Unido. Su manera de entender la lucha quedó resumida en una reflexión que reivindica la rebeldía frente a la resignación. «Prefiero ser una rebelde a ser un cadáver; nosotras estamos aquí no para romper las leyes, sino para hacer las leyes». Una frase que refleja la determinación con la que dirigió uno de los movimientos políticos más importantes de comienzos del siglo XX.

Una mujer contra las reglas

«Prefiero ser una rebelde a ser un cadáver». Con esta contundente reflexión, Emmeline Pankhurst defendió la necesidad de actuar frente a un sistema que dejaba a las mujeres fuera de las decisiones políticas. Para ella, permanecer en silencio no era una alternativa. Si las mujeres no podían votar ni participar en la elaboración de las leyes, consideraba necesario reclamar ese derecho mediante una movilización capaz de llamar la atención de las autoridades.

La otra parte de su reflexión resume igualmente su concepción de la política. «Nosotras estamos aquí no para romper las leyes, sino para hacer las leyes». Emmeline Pankhurst no entendía la reivindicación únicamente como una protesta contra determinadas normas, sino como una lucha por conseguir que las mujeres pudieran participar en la creación de las leyes que afectaban a sus propias vidas.

Su lucha comenzó mucho antes de que el sufragio femenino se convirtiera en una realidad. En 1903 fundó la Women’s Social and Political Union (WSPU), organización que adoptó el conocido lema «Deeds, not Words», es decir, «Hechos, no palabras». El movimiento defendía que las reivindicaciones necesitaban acciones concretas y no únicamente discursos. Emmeline Pankhurst acabaría convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del movimiento sufragista británico.

Una lucha que cambió Reino Unido

La presión ejercida durante años coincidió con una transformación social y política que acabaría modificando la legislación. En 1918, el Reino Unido aprobó una reforma que permitió votar a determinadas mujeres mayores de 30 años que cumplían ciertos requisitos. Diez años después, en 1928, las mujeres pudieron votar en las mismas condiciones de edad que los hombres.

Emmeline Pankhurst murió ese mismo año, pero su figura quedó ligada para siempre a la historia del sufragio femenino. Su reflexión sobre la rebeldía puede entenderse como el resumen de una vida dedicada a cuestionar un sistema que consideraba injusto. Más allá de la polémica que acompañó a sus métodos, su trayectoria dejó una idea clara, ya que para cambiar las leyes, primero hay que conseguir que quienes estaban excluidos puedan participar en ellas.