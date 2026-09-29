Cómo cultivar «caviar cítrico» en tu balcón: el árbol más caro del mundo que se usa en los platos gourmet y aporta un sabor cítrico y aromático

Existen determinados cítricos que se cultivan por su jugo, otros por su aroma y algunos porque son llamativos debido a la apariencia de sus frutos. En Australia, se encuentra una especie autóctona que se ha vuelto particularmente apreciada en la gastronomía internacional por lo que oculta en su interior.

Aunque se trata de una fruta que puede parecer difícil de producir lejos de su hábitat natural, la realidad es que también se puede cultivar en una maceta. Con una elevada exposición solar, un adecuado riego y algunos cuidados básicos, es factible mantener esta especie en un balcón, terraza o patio y esperar que dé sus frutos.

Cuál es el árbol del cítrico más caro del mundo

El árbol del que se habla es el finger lime, cuyo nombre científico es Citrus australasica. Este ejemplar crece naturalmente en las selvas subtropicales del este australiano y brota ramas espinosas con hojas considerablemente más pequeñas que las de un limonero estándar.

Su fruto puede alcanzar los siete centímetros y tiene una forma alargada y estrecha, además de haber variedades verdes, amarillas, púrpuras, rojizas y marrones.

Pero lo verdaderamente interesante se encuentra en su interior. Al partirlo y apretar con delicadeza uno de sus extremos, sale una considerable cantidad de vesículas redondas que mantienen su forma hasta que se muerden.

Debido a ese aspecto, recibió el nombre de «caviar cítrico». Las vesículas, con forma de perlas, tienen un sabor aromático y ácido y se utilizan en su totalidad sobre pescados, mariscos, ostras, cócteles y postres.

Cuánto cuesta el fruto del finger lime

Los frutos de finger lime no son aptos para todos los bolsillos. Según los investigadores de la Universidad de Florida, en 2020 las ofertas eran de 32 dólares por envases de apenas 80 gramos. La universidad cifró precios minoristas de hasta 50 dólares por cada medio kilo en frutos de alta calidad.

Sin embargo, no existe una clasificación mundial fija e invariable que certifique el primer puesto entre todos los cítricos, ya que su precio cambia según su calidad, temporada, mercado o variedad.

Cómo cultivar finger lime en maceta

La planta puede llegar a los dos metros cuando crece sin limitaciones, pero el recipiente y el tipo de poda permiten moderar su tamaño. Esta es la razón por la que el finger lime en maceta puede plantarse en terrazas, patios y balcones.

La maceta requiere varios agujeros en la base. Una situación que conviene evitar es la del recipiente lleno de agua después de regarlo, ya que las raíces de los cítricos necesitan tanto humedad como oxígeno.

El sustrato debe facilitar que el agua atraviese la maceta sin que se quede estancada. Los expertos sugieren combinaciones drenantes y transplantar gradualmente, en vez de colocar una planta joven directamente en un vasto envase.

También demanda muchas horas de luz natural. En este sentido, se indica un baremo de seis a ocho horas diarias, aunque en los meses de verano pueden beneficiarse de cierta protección durante la tarde.

El riego también varía con la estación. En los meses de crecimiento y cálidos, necesita una mayor hidratación; mientras que en invierno el consumo de agua es menor. La referencia óptima es que la tierra quede húmeda, pero nunca constantemente empapada.

Cómo cosechar el «caviar cítrico»

El frío es uno de los factores que marca los límites del cultivo. La Universidad de California aconseja proteger estos árboles cuando la temperatura se aproxime a 0 ºC. En esta situación, la maceta brinda una ventaja. Frente a una noche helada, se puede trasladar a un ambiente más moderado y volver a su ubicación habitual cuando mejore el tiempo.

La cosecha tampoco es inmediata. Un ejemplar joven puede requerir varios años para producir frutos con asiduidad. Los árboles con varios años suelen reducir ese proceso frente a los plantados desde su semilla.

Cuando brotan estos frutos, la paciencia es otro de los factores clave. El finger lime no sigue madurando después de la cosecha, por lo que retirarlo antes de tiempo puede derivar en una fruta inmadura y con poco crecimiento.