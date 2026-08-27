Las imágenes más dolorosas de Gerard Piqué: en el funeral de su abuela, entre lágrimas y junto a Clara Chía

Gerard Piqué ha recibido un duro golpe personal. Su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, ha fallecido a los 102 años y, como no podía ser de otra manera, su pérdida ha dejado a toda la familia sumida en una gran tristeza. Prueba de ello son las fotografías que han trascendido del funeral, donde aparece el ex futbolista del F.C. Barcelona completamente devastado.

El catalán se enteró de esta triste noticia cuando se encontraba en Vigo cumpliendo con algunos de sus compromisos profesionales como máximo accionista del FC Andorra. Es por ello por lo que le fue imposible estar presente en el velatorio de su abuela. Sin embargo, llegó a tiempo para la misa funeral que se llevó a cabo en su honor, celebrada en la mañana del pasado miércoles, 26 de agosto. Fue precisamente durante esta despedida estrictamente familiar e íntima, cuando Piqué fue fotografiado visiblemente afectado, con el rostro serio, la mirada baja y lágrimas en los ojos.

En todo momento, Piqué ha contado con el apoyo constante de Clara Chía, su actual pareja, la cual no se ha separado de su lado. Ambos permanecieron unidos durante toda la ceremonia y, en las imágenes, se puede ver cómo el empresario se apoyaba en ella y buscaba su compañía en todo momento. Al mismo tiempo, el catalán también estuvo acompañado por sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. Junto a ellos, participó en el cortejo fúnebre, caminando detrás del vehículo que trasladaba el féretro, aunque lo cierto es que trató de mantenerse en un discreto segundo plano, respetando así el carácter privado de la despedida y evitando cualquier protagonismo.

Aun así, no ha pasado desapercibido que, en vez de optar por el tradicional atuendo de luto, Piqué eligiera para la ocasión un sencillo polo blanco, combinando con prendas oscuras. Una elección sobria, pero alejada del riguroso negro que suele asociarse para este tipo de ceremonias. Aunque no fue el único miembro de la familia que prescindió del luto convencional, ya que varios de los presentes también escogieron el blanco. Cabe destacar que este color en muchas culturas y momentos de la historia también ha estado ligado al luto.

Estas imágenes, más allá de reflejar el duro momento personal que atraviesa Gerard Piqué, también dejan patente el papel que Clara Chía ocupa a su lado. Su presencia durante la despedida de la abuela del ex futbolista deja más que claro que está plenamente integrada en el entorno familiar del mismo. Su gesto de acompañarle en este momento tan íntimo y doloroso evidencia, además, que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos, a pesar de los constantes rumores que señalan lo contrario.