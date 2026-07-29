El día 29 de julio de 2026 se presenta en buena parte de la provincia de Barcelona con cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes en el Prepirineo. Las temperaturas irán en ligero ascenso, alcanzando niveles elevados, excepto en la franja litoral. El viento soplará del suroeste en la costa y será flojo y variable en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de julio

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se presenta despejado en Barcelona, ofreciendo un lienzo azul para dar la bienvenida a este día que se despereza lentamente. Con temperaturas oscilando entre los 23 y 33 grados Celsius, la jornada promete ser cálida. El viento soplará con suavidad desde el sur, alcanzando momentáneamente ráfagas que podrían hacer sentir un ligero frescor en el ambiente, ideal para disfrutar de las horas de luz que se extienden desde las 6:43 hasta las 21:11.

A medida que el sol se haga protagonista, también se sentirá la humedad del aire, convirtiendo el ambiente en un tanto pesado. Sin embargo, no hay riesgo de lluvia en el horizonte, permitiendo que los barceloneses disfruten de un día soleado y apacible. Ya por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo y aunque la sensación térmica será un poco más elevada, será un día perfecto para salir y aprovechar las delicias que ofrece la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos nublados y viento intenso

El cielo de L’Hospitalet de Llobregat se presenta hoy con una atmósfera tensa, donde nubes densas amenazan con romperse en cualquier momento. A medida que avanza la mañana, la intensidad del viento se hace notar, marcando el inicio de un día atípico, con temperaturas que oscilarán entre un fresco 23°C y un cálido 33°C.

La tranquilidad del amanecer dará paso a una tarde marcada por rachas de viento de hasta 45 km/h y una sensación térmica máxima que alcanzará los 36°C, sumado a una humedad que podría resultar incómoda. Con el pronóstico libre de lluvias durante la mañana, es recomendable estar preparado para un posible cambio, así que un paraguas podría ser un buen compañero para el día.

Ambiente cálido y soleado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz desde la salida del sol a las 06:43. A medida que avanzamos hacia la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 24°C, aunque la sensación térmica podría ser un poco más alta, llegando hasta los 35°C debido a la humedad relativa que oscila alrededor del 90%.

Por la tarde, el termómetro marcará un máximo de 33°C, lo que promete un ambiente caluroso, aunque se espera que las rachas de viento puedan alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría refrescar un poco la sensación. Las horas de luz se extenderán hasta las 21:11, brindando un largo tiempo para disfrutar del calor veraniego sin visos de lluvia en el horizonte.

Ambiente estable y agradable hoy en Sabadell

La jornada presenta un tiempo mayormente estable con algunas nubes dispersas en el cielo, pero sin previsión de lluvia. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 37°C por la tarde y una mínima de 20°C durante la noche, mientras que una ligera brisa podría acompañar las horas más cálidas.

Un ambiente tranquilo invita a los habitantes a disfrutar de actividades al aire libre. Es un buen momento para salir a pasear por los parques o simplemente relajarse en las terrazas, aprovechando el tiempo que se presenta favorable para disfrutar del día.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en el Prelitoral de Barcelona con una temperatura máxima de 37 ºC.