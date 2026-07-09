La calle de Madrid que se convertirá en un enorme teatro al aire libre con más de 1.000 sillas para ver ópera gratis

Madrid vuelve a demostrar que la cultura también puede vivirse fuera de los escenarios tradicionales. Durante varios días, uno de los espacios más emblemáticos del centro de la capital cambiará por completo su aspecto para convertirse en un enorme auditorio al aire libre donde cualquier persona podrá disfrutar de algunas de las mejores producciones del Teatro Real sin pagar entrada. Más de un millar de sillas, una gran pantalla y una programación pensada para acercar la ópera a todos los públicos convierten esta iniciativa en uno de los planes culturales más atractivos del verano. Además de las retransmisiones, quienes se acerquen tendrán la oportunidad de descubrir el interior del histórico teatro gracias a una jornada especial de puertas abiertas.

Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid

La plaza de Isabel II, situada frente al Teatro Real, volverá a convertirse en un gran espacio escénico con motivo de la undécima edición de la Semana de la Ópera. Entre el 9 y el 12 de julio, este enclave acogerá retransmisiones gratuitas de algunas de las producciones más destacadas del coliseo madrileño, permitiendo que vecinos, turistas y curiosos disfruten de este género sin necesidad de adquirir una entrada.

Para la ocasión se instalarán alrededor de 1.100 sillas con acceso libre hasta completar aforo. No será necesario reservar previamente, por lo que bastará con acudir con algo de antelación para conseguir asiento. La iniciativa ha tenido una excelente acogida en anteriores ediciones, por lo que la organización recomienda llegar con tiempo suficiente, especialmente durante las retransmisiones más esperadas.

Las proyecciones comenzarán cada jornada a las 20:30 horas, un horario pensado para evitar las temperaturas más altas del día y disfrutar de una agradable velada al aire libre en uno de los lugares más emblemáticos del centro histórico de Madrid.

Una programación con grandes títulos de la lírica

La Semana de la Ópera reunirá cuatro espectáculos diferentes que permitirán descubrir tanto grandes clásicos como propuestas más innovadoras.

La programación arrancará el jueves 9 de julio con Romeo y Julieta, de Charles Gounod, protagonizada por las voces de Nadine Sierra y Javier Camarena. Al día siguiente, el viernes 10, el público podrá seguir en directo Il trovatore, de Giuseppe Verdi, retransmitido desde el propio escenario del Teatro Real.

El sábado 11 será el turno de La novia vendida, la célebre ópera cómica de Bedřich Smetana, mientras que el domingo 12 la programación cambiará de registro para ofrecer El lago de los cisnes, la nueva generación, una reinterpretación contemporánea del clásico de Chaikovski firmada por el prestigioso coreógrafo Matthew Bourne.

Mucho más que retransmisiones

La programación no termina con las proyecciones. Como parte de la Semana de la Ópera, el Teatro Real celebrará también una jornada de puertas abiertas el domingo 12 de julio.

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas, con último acceso a las 14:30, cualquier persona podrá recorrer gratuitamente algunos de los espacios más representativos del edificio, considerado uno de los principales templos de la lírica en Europa. La visita permitirá conocer de cerca rincones que normalmente permanecen reservados para artistas y trabajadores, además de admirar la arquitectura y la historia de este emblemático teatro madrileño.

La propuesta supone una oportunidad excepcional para quienes siempre han sentido curiosidad por conocer el interior del edificio, pero nunca habían encontrado el momento para hacerlo.