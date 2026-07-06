El plan más exclusivo del verano en Madrid lleva el sello de Dani García: cine bajo las estrellas y alta gastronomía por 295 €

Las noches de verano en Madrid invitan a cambiar las rutinas por experiencias capaces de convertir una simple cena en un recuerdo inolvidable. Cuando el calor cae y la ciudad comienza a iluminarse, las azoteas se transforman en algunos de los lugares más deseados para disfrutar del buen tiempo. Este año, una de las propuestas más originales regresa a uno de los hoteles más emblemáticos de la capital: Dani’s Cinema Club, una iniciativa de Dani Brasserie que combina la magia del cine al aire libre con un menú de alta gastronomía diseñado para cada película. Cuatro únicas veladas, un aforo muy reducido y el impresionante skyline madrileño como telón de fondo convierten esta experiencia en uno de los planes más exclusivos de la temporada estival.

Una azotea que se convierte en un cine gastronómico

Ubicada en la séptima planta del Four Seasons Hotel Madrid, la terraza de Dani Brasserie vuelve a reinventarse este verano para acoger una propuesta que va mucho más allá de una simple proyección cinematográfica. Dani’s Cinema Club transforma este privilegiado espacio en un auténtico cine bajo las estrellas, donde cada detalle está pensado para que los asistentes se sumerjan por completo en el universo de la película elegida.

La experiencia ha sido concebida como un recorrido inmersivo en el que gastronomía, decoración, servicio y ambientación se entrelazan con la historia que se desarrolla en la pantalla. No se trata únicamente de disfrutar de una buena película mientras se cena, sino de vivir una velada donde cada elemento contribuye a crear una atmósfera única.

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Cuatro películas, cuatro universos completamente diferentes

La programación de Dani’s Cinema Club se desarrollará entre los meses de julio y agosto con únicamente cuatro sesiones, lo que convierte cada cita en una ocasión especialmente exclusiva.

El calendario comienza el 8 de julio con Wicked, la esperada adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway. Su universo fantástico, lleno de color, magia y música, servirá de inspiración para un menú creado específicamente para transportar a los asistentes al mundo de Oz desde una perspectiva culinaria.

El 22 de julio llegará el turno de El Diario de Bridget Jones, una de las comedias románticas más queridas de las últimas décadas. El humor británico, la cercanía de su protagonista y ese aire desenfadado que caracteriza a la película marcarán el tono de una cena pensada para disfrutar sin prisas.

La acción tomará el relevo el 5 de agosto con Casino Royale, el largometraje que redefinió el personaje de James Bond y elevó el cine de espías a una nueva dimensión. Elegancia, sofisticación y adrenalina se trasladarán tanto al ambiente como a una propuesta gastronómica diseñada para acompañar la intensidad de la historia.

Como broche final, el 26 de agosto, la velocidad será la protagonista con F1, una de las películas más esperadas del año protagonizada por Brad Pitt. La emoción del automovilismo llegará hasta la terraza de Dani Brasserie mediante una experiencia concebida para que los asistentes vivan la pasión por la competición desde el primer hasta el último plato.

Una gastronomía inspirada en cada historia

Uno de los aspectos que distingue a Dani’s Cinema Club de cualquier otro cine de verano es precisamente su propuesta culinaria. Cada película cuenta con un menú exclusivo elaborado únicamente para esa sesión.

Los platos incorporan referencias, guiños y pequeños detalles relacionados con la narrativa de cada largometraje, convirtiendo la cena en una prolongación de la historia proyectada en la pantalla. La gastronomía deja así de ser un acompañamiento para convertirse en una parte esencial de la experiencia.

Otro de los grandes atractivos del evento es su carácter exclusivo. Cada una de las sesiones contará con únicamente 30 asistentes, lo que permite mantener una atmósfera íntima y ofrecer un servicio altamente personalizado.

El precio de cada sesión es de 295 euros por persona, sin incluir las bebidas, una propuesta que incluye la proyección, la experiencia gastronómica y el acceso a uno de los enclaves más privilegiados de Madrid durante las noches de verano.