5 estrenos imprescindibles del fin de semana que aterrizan en el streaming: Prime Video, Disney, Filmin y Movistar Plus

El fin de semana es un momento perfecto para un plan de peli y –en esta época– aire acondicionado. Como es lógico, estos son los días de mayor consumo audiovisual en el streaming auspiciados por obedecer a las normas de la rutina que nos obligan a acostarnos pronto para madrugar. Por eso y aprovechando la inminente llegada del viernes, hemos preparado una selección con las cinco novedades más interesantes que aterrizan en los próximos días en las plataformas de Prime Video, Disney Plus, Filmin y Movistar Plus:

Prime Video

‘Proyecto Salvación’

Es con diferencia el gran estreno del streaming de este fin de semana. Este blockbuster protagonizado por Ryan Gosling, ha sido una de las grandes revelaciones cinematográficas de la temporada y un éxito de taquilla que ha recaudado 683 millones de dólares en la cartelera mundial.

Ahora, la historia de este profesor de ciencias que despierta en el espacio llega a Prime. Él es la última oportunidad para la supervivencia de la Tierra y, aunque no recuerda por qué, por suerte tendrá la inestimable ayuda de un singular e inesperado compañero de aventuras.

Fecha de estreno: Viernes, 3 de julio

Disney Plus

‘Noche de bodas 2’

Antes de reactivar con su talento la franquicia de Scream, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigieron una comedia negra que puso a Samara Weaving en el foco mediático. Ahora, la secuela de aquel título de 2019 irrumpe en el catálogo con el siguiente nivel del juego sádico de la familia Le Domas: reclamar el Trono del Consejo que controla el mundo, venciendo a las cuatro familias rivales que persiguen a Grace y a su hermana.

Fecha de estreno: Jueves, 2 de julio

Filmin

‘MegaDoc’

Puede que Megalópolis (2024) fuese un desastre de proporciones épicas, pero cualquier cinéfilo que se precie todavía le guarda un sumo respeto al director que nos brindó películas como El padrino (1972) o Apocalypse Now (1979). Mike Figgis, director de Leaving Las Vegas (1995), retrata con este documental la creación entre bastidores de la fallida última película de Francis Ford Coppola.

Fecha de estreno: Viernes, 3 de julio

‘Jone, a veces’

El debut cinematográfico en solitario de Sara Fantova fue una de las obras patrias más aplaudidas del 2025. Mejor película nacional en la 15º Atlàntida Fest y mención especial del Jurado en el Festival de Málaga, este drama familiar nos presenta a Jone, una joven de 20 años que vive con su padre y su hermana pequeña, Marta. Su padre ha tenido que dejar de trabajar debido a las consecuencias del párkinson. Todo sucede durante un verano que lo cambiará todo para Jone, encontrando también al primer amor de su vida.

Fecha de estreno: Viernes, 3 de julio

Movistar Plus

‘Águilas de El Cairo’

Tarik Saleh regresa para cerrar su trilogía de El Cairo, con otro thriller político en el que nos pone en la piel de George Fahmy, el actor más popular de Egipto. Presionado para protagonizar una película, el intérprete acepta con recelo un papel que lo situará en la élite de personas que dirigen el país.