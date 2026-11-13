En 1976 el Gordo de Navidad daba para comprarte unos 40 pisos en Madrid: 50 años después, un billete entero solo te da para 8

Cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen el sorteo con el décimo en la mano y la misma pregunta en la cabeza: ¿Qué se podría hacer con el dinero? Y desde luego, pagar la hipoteca suele encabezar la lista. Sin embargo, lo que permite el Gordo de Navidad en el mercado inmobiliario cambió mucho desde los años de la Transición, cuando una peseta daba para bastante.

Para medir esa evolución, alcanza con un ejercicio sencillo: tomar el primer premio de 1976, el precio de un piso modesto en Madrid aquel invierno y repetir la cuenta con los datos de 2026. Por suerte, los documentos de la época permiten hacer todos estos cálculos con precisión. Atentos al resultado, porque dice mucho sobre la evolución de la vivienda en España.

Del Gordo de Navidad de 1976 a hoy: ¿Cuántos pisos podía comprar el ganador antes y cuántos en la actualidad?

El 22 de diciembre de 1976, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad repartió 75 millones de pesetas por serie, es decir, por billete entero.

Así lo recoge la resolución del Servicio Nacional de Loterías publicada en el BOE dos días antes, que fijaba también el precio: 10.000 pesetas el billete y 1.000 el décimo (unos seis euros).

Con ese dinero, según los precios de la época, el o la afortunada podía comprar entre 37 y 50 pisos de unos 90 metros cuadrados en los barrios en expansión de la capital.

Cada uno costaba entre 1,5 y 2 millones de pesetas, así que con el punto medio la cuenta ronda las 43 viviendas. Además, el premio llegaba íntegro: en aquellos años Hacienda no retenía nada.

Medio siglo después, el Gordo de Navidad paga 400.000 euros al décimo, lo que suma 4 millones por cada billete entero de 200 euros.

La vivienda en Madrid capital se tasaba de media en 4.600 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026, según Tinsa, de modo que un piso de 90 metros ronda los 414.000 euros. Así, después de impuestos, el billete da para ocho pisos.

Tiempos mejores: ¿Cómo era comprar un piso en el Madrid de 1976?

El precio de 1976 procede de un reportaje sobre la vivienda del diario Arriba, publicado en enero de 1977 y conservado en el Archivo Linz de la Transición de la Fundación Juan March. Según el texto, un piso pequeño de unos 90 metros cuadrados en cualquier zona de expansión de la capital costaba «por término medio, un mínimo de millón y medio a dos millones de pesetas».

A su vez, el reportaje hacía la cuenta del esfuerzo. Con un sueldo de 15.000 pesetas al mes (ingreso medio de muchas familias, algo por encima del salario mínimo), hacían falta 27.776 horas de trabajo, es decir, unos once años, para pagar uno de esos pisos.

Y eso sin entrar en la calidad de la construcción ni en que quedaban a varios kilómetros del casco urbano.

Entre tanto, en el otro extremo estaban las viviendas de lujo. El mismo artículo citaba pisos de 600 metros cuadrados en la colonia de El Viso por 30 millones de pesetas y otros de entre 15 y 22 millones en Chamberí, Salamanca y Chamartín.

Con el Gordo de aquel año apenas se compraban dos casas en El Viso, o entre tres y cinco en esos barrios.

Esto es lo que se queda Hacienda del Gordo de Navidad en 2026

La gran diferencia con 1976 está en los impuestos. Desde 2013, los premios de loterías tributan, y hoy los primeros 40.000 euros de cada décimo están exentos.

Recordemos a su vez que sobre el resto se aplica un gravamen del 20%, por lo que un décimo premiado con el Gordo deja 328.000 euros netos tras una retención de 72.000 euros.

Multiplicado por diez, el billete entero se queda en 3,28 millones de euros. A 414.000 euros por piso, el resultado es de 7,9 viviendas, es decir, ocho en números redondos. Sin la retención, el premio bruto daría para algo más de nueve, lejos aún de las cuatro decenas de 1976.

Y con los datos de toda la región, la foto apenas mejora. El boletín trimestral de vivienda de la Comunidad de Madrid sitúa el valor tasado de la vivienda libre en 4.048 euros por metro cuadrado a comienzos de 2026 (un 16,4% más que un año antes). Con ese precio, un piso de 90 metros cuesta unos 364.000 euros y el billete neto da para nueve.

La vivienda ha corrido mucho más que el premio

El piso periférico de 1976, convertido al cambio fijo de 166,386 pesetas por euro, equivale a unos 10.500 euros. Hoy, uno de tamaño similar en Madrid capital cuesta unas 39 veces más.

Y en el mismo periodo, el Gordo por billete ha pasado de 451.807 euros a 4 millones, una subida de algo menos de nueve veces en términos nominales.

Desde luego, cabe aclarar que la comparación tiene sus límites. En 1976 el precio corresponde a barrios de las afueras, mientras que el de 2026 es la media de toda la ciudad, incluidos los distritos más caros.

Aun así, ni siquiera en los barrios con las viviendas más baratas de Madrid el billete actual permitiría acercarse a las 40 compras de entonces.

Cabe matizar que Madrid no era un paraíso para comprar casa. El propio reportaje de Arriba recogía que, en solo quince días, el Ministerio de la Vivienda había admitido 14.073 solicitudes y repartido más de 100.000 impresos entre madrileños que aspiraban a un piso social. Todos competían por un plan que preveía levantar 14.000 viviendas en la capital.