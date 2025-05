Cristiano puede volverse a cruzar en el camino del Atlético: ¿fichará por este equipo para el Mundial?

¿Cristiano Ronaldo versus Atlético de Madrid, episodio 38? El astro portugués está en busca de un nuevo equipo y su destino podría cruzarse, otra vez, con el camino del cuadro colchonero. El Al Nassr no se ha clasificado para la Champions asiática y no se alzó con ningún título esta temporada. CR7, con sus 35 goles con el equipo saudí, está muy mosqueado y su futuro está en el aire.

Después de la derrota del Al Nassr contra el Al Fateh, que confirmó la ausencia del equipo del portugués en la próxima Champions asiática, Cristiano ‘se despidió’ a través de sus redes sociales. «Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido a todos», escribió el cinco veces Balón de Oro. Una publicación que encendió todos los rumores más locos.

Debería haber renovado con el Al Nassr, pero todavía no lo ha hecho. La frustración de no haber levantado un sólo título oficial con el cuadro saudí en dos temporadas y media hacen que Cristiano Ronaldo se replantee seriamente su continuidad en el Golfo Pérsico. Además, el Mundial de Clubes está por llegar y el ‘7’ quiere disputarlo. Novias no le faltan.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025