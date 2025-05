Los posibles destinos de Cristiano Ronaldo tras salir de Arabia

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo ha anunciado su salida del Al Nassr, club al que llegó en enero de 2023 en un traspaso que marcó un antes y un después en la historia del fútbol saudí. Su mensaje en redes sociales ha encendido las alarmas y disparado los rumores sobre su próximo destino. Y con el Mundial de Clubes de la FIFA a la vuelta de la esquina, su futuro inmediato parece ligado a uno de los equipos participantes en el torneo que arrancará el 14 de junio en Estados Unidos.

El portugués ha mantenido su nivel competitivo esta temporada, con 35 goles y 4 asistencias, dejando el Al Nassr tras proclamarse máximo goleador de la Saudi Pro League. Sin embargo, el equipo terminó tercero en la clasificación, sin título ni billete para la próxima Champions League asiática, lo que habría sido determinante en la decisión del delantero de poner fin a su etapa en Arabia Saudí.

«Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido a todos», compartía en su perfil de X Cristiano Ronaldo, un mensaje de punto y final para el Al Nassr y de punto y seguido a su carrera, a la espera de encontrar un nuevo club en el que seguir haciendo goles.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025