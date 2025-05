Cristiano Ronaldo dice que se quiere ir del Al-Nassr antes del Mundial de Clubes: «Este capítulo acabó»

Cristiano Ronaldo ha publicado un mensaje en redes sociales en el que da a entender de una forma bastante clara que quiere irse del Al-Nassr. El portugués ha colgado una fotografía suya, vestido con la equipación del que todavía es su equipo, junto a la que ha escrito lo siguiente: «Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido a todos». Unas palabras que no hacen más que alimentar los rumores sobre su posible salida de Arabia Saudí antes del Mundial de Clubes.

La ausencia del conjunto de Riad en la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, sumado a una suma de fracasos esta temporada que les ha llevado a quedar eliminados en las semifinales de la Champions de Asia, así como fuera de la competición para la temporada que viene, no han hecho más que abrir un debate sobre su futuro. Más aún, después de que la FIFA haya abierto una ventana especial de fichajes que durará 10 días, para que los participantes del Mundial puedan reforzarse.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025