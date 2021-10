El rapero Machine Gun Kelly ha protagonizado un comentado incidente este miércoles en Sacramento, California. El artista estaba a punto de realizar un concierto en el Festival Aftershock, cuando de repente, el público le recibió de una manera inesperada, que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

Una gran parte del público, cargó contra el artista nada más verle pisar el escenario, lanzándole un montón de botellas y de ramas en dirección al escenario, donde justo se encontraba el rapero estadounidense.

Además, el artista Machine Gun Kelly no solo fue el objetivo del lanzamiento de todos estos objetos, sino que también, fue abucheado por una gran parte de las personas que acudieron al concierto.

Machine Gun Kelly gets bottles thrown at him and booed off stage at Aftershock festival😂😂😂

El artista apenas vio los objetos que le lanzaron y aseguró que había estado pensando en que: «Estaba sentado allí pensando en el último festival que hicimos donde una niña de un año le rompieron el póster. Estoy haciendo este espectáculo para ella y para todos los que vinieron a vernos», explicó el rapero tras lo sucedido.

Este altercado se ha producido tan solo unas semanas después de que Machine Gun Kelly terminase lanzando un puñetazo a la audiencia, después de su actuación en el Festival Louder Than Life en Louisville, Kentucky. De esta forma, enfureció a los presentes, que ya estaban muy cabreados después de su comportamiento violento en la pasada gala de los MTV VMas, el pasado 12 de septiembre.

9/25/20- Machine Gun Kelly releases a "pop punk" album that went #1.

9/25/21- mgk gets booed at Louder Than Life for talking shit about Slipknot, and punches a guy in the face.

I love my city😂 502 come up!

