El tenso cara a cara de Topuria con su próximo rival: acabaron a empujones y entre amenazas

Acababa de terminar la acción dentro de la jaula y los hombros de Topuria ya portaban los dos cinturones que le acreditan como doble campeón de la UFC, cuando se desató la tensión. Dana White, presidente de la compañía, le preguntó a Ilia si quería a Paddy Pimblett como su próximo rival. «No creo que acepte, pero si pensáis que está listo… Traedlo delante mía», respondió El Matador.

Y para el octágono que subió el británico con su estilo irónico tan característico. «Mírame, mírame. Ha sido un gran KO contra Oliveira», le dijo a Topuria mientras le tocaba los hombros. «Eso es lo que te va a pasar a ti. Te voy a arrancar la cabeza. Pondré mis pelotas sobre tu cabeza. Te voy a noquear incluso antes de la pelea», añadió Ilia antes de soltar un «¡Quítate de aquí!» y empujar al británico que abandonó la jaula apuntando con el dedo a El Matador.

Ya en rueda de prensa y con las pulsaciones algo más pausadas, Ilia se refirió al posible futuro combate entre ambos. «Es la pelea que quiero más en el mundo. Con Charles es difícil porque no puedes odiarle, es un gran ser humano, es genial. Al final tengo que hacer mi trabajo. Pero con Paddy voy a disfrutar patearle el trasero. Me encantaría hacerlo en el Santiago Bernabéu. Va a pasar y será un desmadre», sostuvo.

La UFC ve en Paddy un seductor atractivo, aunque más bien es un proyecto fallido de campeón que aglutina viralidad en redes sociales. En cualquier caso, a Dana White, jefe de la UFC, no le gustó la secuencia vivida dentro de la jaula ya que en el momento que desató la tensión todavía estaban dentro la mujer e hijo de Topuria y la cosa pudo desembocar en pelea. «Nunca tenía que haber pasado», aseguró.

IT’S GETTING HEATED 😱 #UFC317

Is Ilia Topuria vs Paddy Pimblett next?! pic.twitter.com/sWIEMbquQi

— UFC Europe (@UFCEurope) June 29, 2025