La Policía Local inmoviliza 36 patinetes en Palma por no estar registrados o no tener seguro

La Policía Local de Palma inmovilizó 36 patinetes eléctricos durante la mañana del miércoles en un control de vehículos de movilidad personal (VMP). Dichos operativos se llevaron a cabo en la plaza Abu Yahya y la plaza Alexander Fleming, y en ellos participaron agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) y del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP).

Las inmovilizaciones se debieron, por un lado, a la ausencia de certificado de registro, que desde el pasado mes de enero forma parte de la nueva regulación de la Dirección General de Tráfico (DGT) –que obliga a inscribir los patinetes eléctricos y otros VMP en el Registro de Vehículos Personales Ligeros–, y por otro lado, a la carencia de seguro obligatorio de los patinetes, lo cual incumple la normativa municipal.

Cabe recordar que la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica de Palma regula de forma detallada las normas de circulación de los VMP. Entre estas normas figura que estos vehículos no pueden circular por aceras, plazas,

Jardines, ni zonas para peatones; el uso obligatorio del casco, y la obligatoriedad de disponer de un seguro de responsabilidad civil para los conductores con una cobertura mínima de 120.000 euros.

También establece el uso obligatorio de reflectantes homologados y la edad mínima de conducir en los 16 años –o 15 en caso de disponer de carnet de conducir tipo AM-.

Además, fija la velocidad máxima permitida en 25 kilómetros por hora en calzadas de zonas de 30 o de hasta 40 km/h; de 15 km/h en carriles comprendidos entre la parte de aparcamientos y acera, o de un máximo de 10 km/h en carriles bici.

Entre otras normativas, la ordenanza señala también que los usuarios deben mantenerse de pie sobre el vehículo, con ambos pies apoyados en la plataforma, y la prohibición de aferrarse a otros vehículos como medida de locomoción.

Con este tipo de actuaciones, el Ayuntamiento de Palma asegura en un comunicado que reafirma su compromiso con la defensa y el cumplimiento de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que busca fomentar el civismo y promover una ciudad más segura y respetuosa.