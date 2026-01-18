Tres jóvenes pegan a un hombre y le roban 21.000 euros que acababa de ganar en un salón de juegos de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes acusados de golpear salvajemente a un hombre y sustraerle 21.000 euros recién ganados en un salón de juegos de Palma. A la víctima la alegría del botín obtenido le duró poco porque nada más salir del establecimiento fue asaltado y agredido.

Según informaron las autoridades, la víctima, quien había disfrutado de una gran racha de suerte en el local de apuestas, fue seguida por los presuntos agresores hasta las afueras del establecimiento. Una vez fuera, los tres individuos no dudaron en agredirlo propinándole puñetazos y empujones, arrebatándole el dinero que acababa de embolsarse.

El caso se remonta a finales de noviembre, pero la investigación se intensificó semanas después, cuando la víctima presentó la denuncia ante la Jefatura Superior de Policía. Los agentes del Grupo Investigación de la Comisaría del Distrito Centro iniciaron de inmediato un operativo para dar con los responsables. Gracias a las detalladas declaraciones de testigos y a las pesquisas policiales, los investigadores lograron identificar a los tres jóvenes implicados.

Según las hipótesis de la policía, los asaltantes planearon meticulosamente el robo: observaron a la víctima dentro del salón de juegos mientras ganaba premios en efectivo y decidieron coordinarse para atacarlo una vez saliera del local. La violencia del asalto ha generado alarma entre la ciudadanía, que se pregunta cómo un hecho así pudo ocurrir en pleno centro de Palma.

Finalmente, el pasado miércoles, la Policía Nacional montó un dispositivo especial para capturar a los sospechosos. Dos de los presuntos agresores fueron detenidos de inmediato, mientras que el tercero fue arrestado este sábado en Manacor. Todos enfrentan ahora cargos por robo con violencia, un delito grave que podría acarrear severas consecuencias legales.

Este suceso pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad en zonas públicas y en locales de juego, y ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y la protección de los ciudadanos ante actos delictivos de esta magnitud.