Sergio Ramos cierra un acuerdo para la compra del Sevilla FC por 400 millones

Sergio Ramos está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo propietario del Sevilla FC. El ex central sevillista y el grupo inversor Five Eleven Capital han alcanzado un acuerdo prácticamente definitivo con los principales accionistas del club hispalense para hacerse con el control de la entidad, en una de las operaciones más impactantes del fútbol español en los últimos años. Las negociaciones se aceleraron este martes tras una reunión celebrada en Sevilla. La operación rondaría los 400 millones de euros, incluyendo la deuda del club.

La operación comenzó a tomar forma a mediados de enero, cuando Sergio Ramos regresó a Sevilla acompañado de su hermano René y de su equipo legal para iniciar las primeras conversaciones con los principales accionistas del club. Aquel encuentro sirvió para sentar las bases del proyecto y terminó con la firma de una carta de intenciones que otorgaba exclusividad a las negociaciones durante tres meses. En ese tiempo, la consultora KPMG llevó a cabo una auditoría completa de las cuentas del Sevilla FC para estudiar en profundidad la situación económica de la entidad.

El análisis financiero reveló un escenario mucho más delicado de lo esperado. El club presentaba un patrimonio neto negativo superior a los 120 millones de euros, además de importantes compromisos económicos con entidades financieras como Goldman Sachs. Esta situación obligó al grupo inversor a revisar la valoración inicial de la operación, que en un primer momento rondaba los 450 millones de euros.

Detrás de la propuesta se encuentra Five Eleven Capital, un grupo de inversión fundado en 2024 por el empresario argentino Martín Ink, que lidera un modelo de multipropiedad futbolística con presencia en distintos países y con la intención de generar conexiones deportivas y económicas entre varios clubes.

El ex capitán del Real Madrid adquirió una participación importante dentro del holding para convertirse en una pieza clave tanto a nivel institucional como estratégico. Su peso dentro de la operación ha sido fundamental, especialmente por la relación emocional que mantiene con el Sevilla, club en el que se formó y donde comenzó su carrera profesional.

El acuerdo alcanzado contempla la compra de aproximadamente el 60% de las acciones del club, actualmente repartidas entre las principales familias accionistas, entre ellas los Carrión, Del Nido Carrasco, Alés y el Grupo de Utrera. Además, el nuevo proyecto incluiría una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros con el objetivo de estabilizar de inmediato la situación financiera del Sevilla FC y relanzar la entidad tanto deportiva como económicamente.

Aun así, la operación todavía debe superar varios trámites administrativos. Tanto el Consejo Superior de Deportes como la Liga deberán autorizar la compra al superar el 25% del capital de una sociedad anónima deportiva. Pese a ello, el vencimiento de la carta de intenciones el próximo 31 de mayo ya no parece poner en peligro la llegada de Sergio Ramos al club de su vida.