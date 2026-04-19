Farah el Bousairi se proclama en Palma campeona de Europa del peso supermosca ante la madrileña Minerva Gutiérrez

La noche del sábado dejó una página memorable en el deporte balear, con una protagonista indiscutible: Farah el Bousairi. La púgil se impuso con autoridad a Minerva Gutiérrez en un combate celebrado en Palma que ya forma parte de la historia reciente del boxeo en Baleares, y que puede revivirse íntegramente gracias a la retransmisión completa ofrecida por OKDIARIO.

El Polideportivo Germans Escalas de Palma, lleno hasta la bandera, y con una gran representación de autoridades de las islas, fue escenario de una velada vibrante en la que la boxeadora local marcó el ritmo desde el primer asalto. Con inteligencia táctica, control del tempo y una notable solidez defensiva, el Bousairi dominó los diez rounds, consolidando su condición de referente del boxeo femenino profesional.

Gutiérrez, lejos de rendirse, ofreció una actuación valiente y competitiva. Encontró momentos para conectar golpes de mérito, pero la regularidad y el control de la balear terminaron siendo determinantes en las cartulinas.

Con esta victoria, Farah el Bousairi amplía su palmarés (13-6, 3 KOs) y conquista el cinturón europeo EBU del peso supermosca, otorgado por la European Boxing Union. Un logro que se suma a su condición de campeona nacional y refuerza su papel como una de las grandes figuras del boxeo en las Islas Baleares.

La grada respondió como se esperaba: entregada de principio a fin. Palma vivió una noche especial, de las que trascienden lo deportivo, con una velada que OKDIARIO ofrece en retransmisión íntegra para todos los aficionados, permitiendo revivir cada asalto de un combate histórico.