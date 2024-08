Soy frutero y estas son las frutas que jamás meto en la nevera

Este frutero se ha convertido en viral en redes sociales, un experto en este básico de toda casa que nos dice las frutas que jamás debemos meter en la nevera. La tendencia es llegar a casa después de hacer la compra y ponerlo todo en la nevera, algo que con este calor nos puede parecer la solución a nuestros problemas, aunque la realidad no sea así. Nos enfrentamos a un verano especialmente caluroso que nos hará replantearnos algo tan básico como el hecho de poner las frutas en la nevera.

La fruta es un alimento esencial, al igual que las verduras, hoy en día no son baratas. Realmente nada lo es, por lo que, necesitamos que cada alimento nos dure lo máximo posible para poder disfrutar de todas sus propiedades. Son imprescindibles para mantener nuestra salud y para poder descubrir la esencia de este tipo de alimentos, debemos empezar a prepararnos para lo mejor. Este frutero nos enseñará cómo conservar las frutas el mayor tiempo posible, de una manera sencilla y rápida. Una opción de lo más recomendable que quizás debemos tener en cuenta es lo que nos dice un especialista.

Las frutas son un básico de toda nevera

No hay ninguna nevera que se precie que no deba incorporar las frutas en su interior. Los expertos recomiendan esas 5 raciones de frutas y verduras al día. Por lo que, pueden ser la merienda, el desayuno o el postre perfecto que nos ayudará a mantener nuestra salud en perfectas condiciones.

Sin duda alguna, estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en unos días en los que todo es posible. En verano la hidratación que necesitamos la vamos a conseguir con la llegada de un tipo de elemento que agradeceremos. Esas frutas frescas en un día de mucho calor pueden ser lo que necesitamos.

Pero cuidado, siguiendo las directrices de este experto, nos da con una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Nuestras frutas durarán más y aunque no descarta que las podemos poner en la nevera unos minutos antes de que las consumamos para que estén más fresquitas, no deben estar siempre en ella. De lo contrario, se van a estropear mucho más rápido, algo que no queremos que pase o tendremos que tirarlas.

Los consejos de este frutero que nunca pone estas frutas en la nevera

Es importante seguir a expertos como este joven que nos ayuda a determinar qué tipo de frutas pueden ir o no en la nevera. Llegar a casa después de un día de playa o de oficina y tener en la nevera bien fresquita una sandía o un melón nos devolverán la vida. Podremos seguir teniendo estas frutas dentro de ella.

Al igual que esas uvas que ahora están en su mejor momento y son una delicia de producción nacional. Podremos comerlas también bien fresquitas o incluso del congelador, usarlas para enfriar bebidas a modo de cubitos saludables y después comérnoslas como aperitivo.

Pero, por desgracia, no todas las frutas deben ir a la nevera, hay algunas que no, tal y como nos ha dicho este experto. «La fruta porosa no va a la nevera, se queda fuera, familia. Solo se puede enfriar, no mantener y, si se mantiene, va a ser durante un tiempo muy breve porque le entra humedad por los poros que tiene en la piel. Y, esa humedad, se convierte en ese circulito negro que rodea el hueso del fruto. Así que, familia, la fruta de hueso como está fuera de la nevera mejor».

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para vivir un verano en el que las frutas serán las grandes protagonistas. No dudes en incorporarlas a tu día a día, vas a poder disfrutarlas al máximo de una manera que quizás nunca hubieras imaginado, las frutas son grandes aliadas de la salud.

Además del agua que es un ingrediente que puede ser uno de los que más necesitan en estos días, también debemos apostar claramente por la incorporación de un elemento que es clave. Las vitaminas y la fibra es el elemento que irá de la mano en estos cambios que tenemos por delante.

Si queremos apostar por una vida más sana, las frutas son esenciales. Ese frutero te descubrirá todos los secretos de las frutas que no pueden estar en la nevera. Puedes tenerlas también en el congelador, las fresas o los plátanos son grandes aliados para crear helados o batidos fresquitos que gustarán a toda la familia. Además de las frutas rojas que no debes dejar de consumir. Las redes sociales te descubrirán a un experto que sabe mucho sobre todas las frutas que vende en su frutería.