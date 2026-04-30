La dura historia de Pugun Wisad, la influencer que se operó la cara por no sentirse más guapa que su novio

Las redes sociales se han convertido en uno de los medios de difusión más poderosos de nuestros días, de eso no cabe duda. Cada vez son más las personas que se animan a tener un perfil público y a exponer su vida frente a miles o millones de desconocidos. Una situación que, dependiendo del éxito, los etiqueta automáticamente como influencers o creadores de contenido. De hecho, ha sido por este medio que, durante los últimos días, el mundo ha tenido la oportunidad de conocer la historia de Pugun Wisad. Y es que, esta joven tailandesa ha decidido mostrar cómo pasaba por el quirófano para cambiar su rostro de manera radical.

Tal y como se ha podido saber, su curiosa historia de amor comenzó en una app de citas. Pugun Wisad quedó con Ruslan Mamlay, que actualmente es su marido, con el objetivo de conocerse. Un encuentro donde ambos quedaron encantados con el otro. De esta manera, él le contó que estaba labrándose una carrera profesional como modelo y ella le dijo que hacía lo propio como creadora de contenido, pero fue al hacer pública la relación que comenzaron las críticas de los retractores. Y es que muchas personas no tuvieron reparos en señalar que la chica no tenía una belleza que fuera merecedora del modelo.

Pugun Wisad se opera el rostro para sentirse guapa para su marido

Ruslan Mamlay siempre defendió su relación y a su chica. De hecho, reiteraba que, para él, ella era la mujer más hermosa que había conocido. Pero, por mucho que Pugun Wisad intentó hacer oídos sordos, las críticas perforaron su autoestima. Aun así, en diciembre de 2025, la pareja contrajo matrimonio y unió sus vidas como marido y mujer ante la ley.

Pero fue este mes de abril que Pugun Wisad ha decidido poner remedio a sus inseguridades. La influencer se ha sometido a numerosas cirugías estéticas con el objetivo de cambiar su rostro. Su pareja se negó en todo momento a que cambiase su apariencia, pues él la ama tal y como es. Pero, ella ha sido la que ha querido continuar con el cambio.

Por lo tanto, el marido la ha estado apoyando en todo momento. Un proceso quirúrgico muy complicado que duró 10 horas. «Quiero decirles que todo fue mi decisión. Mi esposo me dijo un billón de veces que dejara de hacerlo, pero yo elegí hacerlo por mí misma», ha compartido la creadora de contenido en sus redes sociales.

Los vídeos de Pugun Wisad acumulan millones de reproducciones

La historia de esta pareja se ha hecho viral en redes sociales en cuestión de horas. Pues, en un vídeo publicado por ella, se puede ver cómo la joven se despide de su marido antes de entrar a la sala de operaciones. Y es que, aunque todo esté bajo control, en una operación de alto riesgo cualquier cosa puede pasar. Por ello, el mundo entero ha quedado conmovido al ver al modelo llorando mientras esperaba noticias de su chica.

El vídeo cuenta con más de 20 millones de reproducciones solamente en Instagram, pero las cifras han ido subiendo con el resto de publicaciones. Pues, se ha podido ver cómo está siendo el proceso de recuperación de Pugun Wisad. Todo ello siempre con el atento cuidado de su pareja. Y es que todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo será el nuevo rostro de la chica?