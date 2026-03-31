El corte de pelo de los 90 vuelve, aunque no te lo creas y ahora se lleva así: lo vas a pedir a tu peluquero

El mundo de la belleza es cíclico, y pocas tendencias lo reflejan mejor que los peinados. En pleno 2026 puede observarse en distintos eventos, como fue la Semana de la Moda de París, el corte de pelo de los 90 vuelve: el fluffy —o esponjoso— ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas. La firma polaca Magda Butrym ha sido una de las responsables de este resurgir, apostando por melenas con volumen, movimiento y un aire desenfadado que recuerda inevitablemente a los años 90.

Este estilo no solo responde a una cuestión estética, sino también a una forma de entender el cuidado del cabello. Más allá del acabado visual, el fluffy pone el foco en la salud capilar, especialmente en el cuero cabelludo. No se trata únicamente de capas y ondas, sino de crear una base equilibrada que permita que el cabello luzca con cuerpo y vitalidad. Así, el volumen deja de ser un simple efecto visual para convertirse en un reflejo del estado real del pelo.

Cuál es el corte de pelo de los 90: el fluffy

El corte fluffy se caracteriza por una melena llena de capas, con volumen en la raíz y un acabado ligero y en movimiento. A diferencia de otros estilos más estructurados, busca un efecto natural, casi improvisado, pero cuidadosamente trabajado.

Las ondas suaves y el aire desenfadado son elementos clave. No se trata de un peinado rígido, sino de uno que se adapta al movimiento del cabello, generando esa sensación de ligereza que lo define. Este enfoque conecta directamente con la estética noventera, donde la naturalidad era protagonista.

Inspiración noventera

El regreso del fluffy no es casual. La moda actual recupera constantemente referencias del pasado, y los años noventa se han convertido en una fuente inagotable de inspiración.

En aquella época, el volumen y las capas eran esenciales para crear peinados con personalidad. Hoy, esta tendencia se reinterpreta con técnicas más avanzadas y productos que permiten cuidar mejor el cabello, adaptándose a las necesidades actuales sin perder su esencia original.

El papel del cuero cabelludo

Uno de los aspectos más interesantes de este estilo es la importancia que se le da al cuero cabelludo. No basta con trabajar la fibra capilar; es fundamental que la base esté en buen estado.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, mantener un cuero cabelludo sano es clave para garantizar la calidad y densidad del cabello. Problemas como la inflamación o el exceso de grasa pueden afectar directamente al resultado final, impidiendo que el volumen se mantenga.

Capas y volumen, la clave del estilo

El corte de pelo de los 90, en capas, es el corazón del fluffy. Estas capas permiten distribuir el volumen de manera equilibrada, evitando que el cabello quede apelmazado o sin forma.

Además, facilitan el movimiento y aportan dinamismo al conjunto. La técnica consiste en crear diferentes longitudes que se integren de forma natural, generando un efecto de densidad sin perder ligereza.

Cómo pedirlo en la peluquería

A la hora de solicitar este corte, lo más recomendable es ser claro. Pedir un corte fluffy o con muchas capas puede ser suficiente, pero llevar imágenes de referencia ayuda a concretar el resultado esperado.

Cada tipo de cabello responde de forma distinta, por lo que el estilista deberá adaptar el corte a las características individuales. Este paso es fundamental para conseguir un resultado que funcione en el día a día.

La importancia de la raíz

El volumen en la raíz es uno de los elementos que definen este estilo. Sin él, el efecto fluffy pierde gran parte de su impacto.

Trabajar la raíz durante el secado es esencial. Utilizar un cepillo redondo y elevar el cabello desde la base permite crear ese efecto de altura que caracteriza al estilo. Cuanto más volumen se consiga en esta zona, más evidente será el resultado.

Productos que marcan la diferencia

El uso de productos adecuados es otro factor clave. Un sérum para el cuero cabelludo puede ayudar a controlar el exceso de grasa, evitando que el cabello se apelmace.

Además, los productos de acabado, como lacas ligeras, permiten fijar el peinado sin restar movimiento. La elección de estos productos debe ser cuidadosa para no sobrecargar el cabello.

Técnicas de secado

El secado juega un papel fundamental en la construcción del estilismo del corte de pelo de los 90. No basta con dejar que el cabello se seque al aire; es necesario trabajar la forma.

Finalizar con aire frío ayuda a cerrar la cutícula, mejorar el brillo y reducir el encrespamiento, ya que este tipo de técnicas contribuyen a mantener la salud de la fibra capilar y a prolongar la duración del peinado.

Un estilo adaptable

Una de las ventajas del corte fluffy es su versatilidad. Puede adaptarse a diferentes longitudes y tipos de cabello, desde melenas largas hasta cortes más cortos.