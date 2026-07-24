Cómo lavarse el pelo al revés: los 4 pasos para darle más volumen y suavidad al pelo fino

Hay 4 pasos que son claves para darle más volumen y suavidad al pelo fino, los expertos nos explican cómo lavarse el pelo al revés. Es importante estar preparados para una serie de cambios en esas rutinas de belleza que pueden proporcionarnos los resultados que queremos. Es hora de conocer un poco mejor unos pasos que, sin duda alguna, serán los que nos proporcionarán la melena perfecta. Un cambio en la forma de lavar el pelo que nos llevará a hacerlo al revés.

Una limpieza profunda que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Es momento de lavarse el pelo de una forma que quizás hasta el momento no habíamos implementado. Cuando lo que necesitamos es conseguir que la melena nos lleve a pensar en estos cambios que hasta la llegada de este tipo de detalles que pueden marcar la diferencia. Estos pasos que nos ayudarán a ganar volumen y suavidad los podemos implementar siempre que sea necesario y los resultados realmente funcionarán. Estos pasos pueden servirnos más de la cuenta y son claves para un pelo que realmente nota la diferencia.

Lavarse el pelo al revés es una novedad

Antes que nada, siempre que tengamos cualquier duda en temas de peinados, nada mejor que buscar la solución a cualquier tipo de detalle que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que llega con fuerza.

Estos días en los que realmente tendremos que buscar la manera de conseguir un cambio de tendencia que nos servirá para descubrir esa melena perfecta que queremos. Con el paso del tiempo, el pelo acaba volviéndose cada vez más fino y eso quiere decir que deberemos darle los cuidados necesarios para conseguir que esté de la mejor manera posible.

Lavarse el pelo al revés, es algo que sorprende, no es que tengamos que hacer el pino para lavarlo, sino que simplemente vamos a cambiar un poco los pasos. Ese lavado tradicional cada vez está más y más en desuso, sobre todo, si descubrimos la esencia de un cambio de ciclo que puede ser esencial que tengamos en mente. Ganaremos volumen y brillo siguiendo a esta increíble tendencia viral del momento en peluquería.

Los 4 pasos para darle más volumen y suavidad al pelo fino

Sólo 4 pasos debes dar para darle volumen y suavidad a un pelo fino, de tal forma que conseguiremos obtener este plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos. Esta melena limpia que implementamos con un proceso que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración.

Tal y como nos explican los expertos de Druni: «El reverse washing cambia el orden de la rutina de cuidado capilar con acondicionador para evitar uno de los problemas más habituales: que el cabello quede demasiado cargado y se apelmace. Al aplicar primero el acondicionador, las puntas reciben esa dosis de suavidad, hidratación y desenredado que necesitan, pero el champú posterior retira el exceso de producto que podría dejar la fibra pesada. La clave está en no entender el acondicionador como un paso secundario, sino como un gesto de preparación. En cabellos finos, por ejemplo, puede ayudar a que la melena quede más suelta, con más movimiento y menos sensación de raíz apelmazada. En melenas largas, también puede facilitar el desenredado previo al lavado y reducir la fricción, algo especialmente interesante en verano, cuando el pelo se enfrenta al sol, el cloro, la sal y los recogidos improvisados en la playa. Eso sí, no se trata de demonizar el orden tradicional. En cabellos muy secos, decolorados o rizados, muchas veces el acondicionador después del champú sigue siendo necesario. La diferencia está en saber cuándo el pelo pide ligereza y cuándo pide nutrición».

Siguiendo con la misma explicación, deberemos realizar estos pasos: «La forma más sencilla de probarlo es aplicar el acondicionador sobre el pelo mojado, solo de medios a puntas, dejarlo actuar un par de minutos y aclarar. Después se lava el cuero cabelludo con champú, masajeando la raíz con las yemas de los dedos, sin frotar los largos como si estuviéramos lavando una camiseta. Al aclarar, la espuma que cae ya limpia suavemente el resto de la melena. Si tienes el cabello fino, este método puede convertirse en tu nuevo gesto favorito: usa un acondicionador ligero, evita la raíz y termina con un champú que no deje sensación de arrastre. Si tu pelo se engrasa rápido, también puede ayudarte a espaciar los lavados, porque retira mejor el exceso de producto final».

Este cambio en el orden de los productos que usamos en la limpieza del cabello puede tener efectos realmente sorprendentes en nuestra melena, dando más volumen a un cabello fino.