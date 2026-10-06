Marius Borg busca trabajo para empezar una nueva vida: ¿contratarías a alguien que está bajo arresto domiciliario?

Marius Borg, el hijo de Mette-Marit de Noruega, quiere dar un giro de 180 grados a su vida mientras cumple arresto domiciliario tras haber sido condenado a cuatro años de prisión por varios delitos sexuales. Según ha explicado uno de sus nuevos abogados, Alexander Greaker, el joven está buscando trabajo y pretende conseguir una oferta concreta antes de que su situación judicial vuelva a revisarse en un nuevo juicio previsto para febrero. Su letrado asegura que está «motivado para empezar a trabajar» y que su intención de incorporarse al mercado laboral es sincera.

Por el momento, no ha trascendido qué tipo de empleo busca, aunque si nos ceñimos a su formación, es graduado en Finanzas y Diseño, así como también tiene experiencia en ámbitos de redacción, sector inmobiliario y mecánica de motos. Sus representantes legales se han limitado a confirmar que su intención de incorporarse al mercado laboral es una prueba que demuestra su arrepentimiento y su voluntad de comenzar una nueva vida. Pero ahora la pregunta es: ¿lo conseguirá? ¿Tú contratarías a una persona que está bajo arresto domiciliario? ¡Participa en nuestra encuesta!