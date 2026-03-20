El polémico Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo envenenado entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar. El Ejecutivo finalmente ha decidido aprobar dos reales decretos distintos, uno sobre vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Con esta fragmentación de las iniciativas -que no cuentan con los apoyos suficientes en el Congreso para ser aprobadas- Sánchez ha contentado a la formación de Díaz teniendo en cuenta sus peticiones sobre vivienda y ha sacado adelante, a su vez, el presumido paquete de medidas como respuesta a la crisis derivada de la guerra de Irán.

El decreto sobre vivienda caerá en el Congreso puesto que incluye ayudas a los okupas y otras iniciativas entre las que se encuentran la prórroga automática de más de 600.000 alquileres que decaen este año o la congelación de los precios del alquiler.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó con su numerito el inicio de la reunión más de dos horas, los socios han acordado firmar al final dos reales decretos distintos

En el decreto que versa sobre energía estarán incluidas medidas como la rebaja del 10% del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico, y también se incluirá en este decreto un mecanismo de control de los márgenes empresariales en el suministro de combustible a través de la CNMC, y se habilitará al Consejo de Ministros para establecer límites a dichos márgenes.

Sumar celebra un decreto inútil

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, han celebrado tras la reunión que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo para prorrogar los contratos de alquiler durante dos años frente a la guerra de Irán pese a que no vaya a servir para nada sin el favor del Congreso.

«Para esto estamos en el Gobierno», ha celebrado Yolanda Díaz en un mensaje en su red social ‘Bluesky’. Para Díaz, este acuerdo, pese a no poder ejecutarse, amplía el llamado escudo social para proteger a la gente frente a la guerra «ilegal» de Trump en Oriente Próximo.

Por su lado, Bustinduy ha calificado la prórroga de los contratos de alquiler por dos años y los mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas como dos conquistas «importantísimas» para la mayoría social del país.