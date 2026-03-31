La Justicia argentina embarga a la AFA, a su presidente y a su tesorero por fraude

La justicia argentina ha vuelto a poner en alerta al mundo del fútbol, pero esta vez no por lo que ocurre en el campo, sino por lo que sucede en los tribunales. Allí se investiga uno de los casos más delicados que ha afectado recientemente al deporte en el país. Un juez ha decidido procesar a la cúpula de la AFA, incluido su presidente, Claudio Tapia, junto al tesorero Pablo Toviggino. La investigación se centra en un supuesto uso indebido de dinero que debía ser destinado al Estado.

Según las investigaciones, la Asociación del Fútbol Argentino habría retenido durante varios meses fondos correspondientes a impuestos y aportaciones sociales. La cantidad acumulada superaría los 19.000 millones de pesos entre los años 2024 y 2025.

El pasado 12 de marzo, Tapia respondió ante la justicia con un escrito en el que defendió su postura. En él aseguró que existe una «absoluta falta de intervención, injerencia o poder de decisión» por su parte en los hechos investigados, y negó rotundamente que «se hubiera cometido delito alguno» dentro de la organización.

Por su parte, la AFA también emitió un comunicado para explicar su versión. En él afirmó haber presentado «todas las declaraciones juradas», incluyendo la totalidad de las obligaciones fiscales y los importes retenidos. Además, subrayó que esos montos «en ningún caso» corresponden a aportes de trabajadores. La entidad añadió que el organismo recaudador ya aceptó los pagos pendientes, aplicando intereses por el retraso, pero «sin aplicar sanción punitiva alguna».

La resolución judicial también alcanza a otros dirigentes importantes, como el director general Gustavo Roberto Lorenzo, el secretario general Cristian Ariel Malaspina y su antecesor Víctor Blanco Rodríguez, quienes también han sido procesados y embargados.

Además, la justicia ha decidido mantener la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, una medida que ya había sido impuesta anteriormente en esta misma causa. Todo esto ocurre a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, lo que añade aún más tensión a un momento clave para el fútbol argentino, que ahora enfrenta un desafío fuera del terreno de juego.