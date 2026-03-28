El ‘Dibu’ Martínez crítico con Argentina: «Menos mal que no jugamos la Finalissima, hubiéramos perdido»

Argentina cambió la Finalissima por un partido contra Mauritania que terminó 2-1, en un partido de lo más flojo que llevó a Emiliano Dibu Martínez a hacer una reflexión sobre ese partido en el que debían medirse, como campeones de América, a España, que es la campeona de Europa. «Menos mal que no jugamos la Finalissima, si jugamos así perdemos», señaló el meta del Aston Villa.

Después de un mal partido de Argentina, que se saldó con victoria gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, el guardameta no dudó en ser de lo más crítico con el fútbol de la tricampeona del mundo. «Nos llegaron demasiado. Pero bueno, se ganó. Tampoco el rival lo conocíamos mucho. Y ellos se jugaron la vida, pero hay que tener un poquito más de corazón. Faltó intensidad, no faltó juego. Faltó un poco de solidez defensiva, más de convicción a la hora de defender», apuntó.

En un partido celebrado en la Bombonera, en el estadio de Boca, Martínez se pronunció sobre el partido que finalmente fue suspendido, al no acordarse una fecha para jugarse, por las trabas puestas por Argentina para que, precisamente, no se jugara. Ahora queda un poco más claro por qué. Tras el duelo ante Mauritania, Dibu, que fue el mejor de los suyos ante un equipo africano que le puso más en riesgo de lo esperado.

El día en el que tenía que celebrarse la Finalissima en Qatar, España arrasaba a Serbia, pero Argentina no sobresalía contra la débil Mauritania. La albiceleste se dejó ir sobre todo en el segundo tiempo en un estadio que no estuvo ni mucho menos lleno.

La campeona del mundo, que el miércoles jugará contra Zambia y llegará al Mundial sin ningún test serio, se llevó al menos la victoria, con los goles de Enzo Fernández y Nico Paz en el primer tiempo. Para el segundo entró Leo Messi y también Franco Mastantuono o Giuliano Simeone, pero Argentina no quiso competir.

«Bastante flojo, la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos, aunque sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección hacerlo un poco mejor», añadió el meta argentino en zona mixta.

El Dibu terminó ironizando sobre lo que hubiera podido pasar de tratarse del partido contra España, la Finamissima que debía jugarse este viernes en Qatar y que fue suspendida por el conflicto bélico, sin encontrar entre las partes un acuerdo para otra sede y fecha.