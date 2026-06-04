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«La evidencia científica disponible indica que la persistencia de material genético viral tras la recuperación clínica no implica necesariamente riesgo de transmisión». Con este argumento, Sanidad ha actualizado el protocolo de actuación para los españoles afectados por el brote de hantavirus Andes detectado en un buque y ha fijado los requisitos que deberán cumplir los pacientes para recibir el alta hospitalaria.

Según las nuevas directrices aprobadas por la Comisión de Salud Pública, los casos confirmados podrán abandonar el hospital una vez alcanzada la recuperación clínica, siempre que hayan permanecido al menos tres días sin síntomas compatibles con la enfermedad y presenten dos resultados negativos, o con una carga viral prácticamente indetectable, en pruebas PCR realizadas sobre muestras de orina y exudado orofaríngeo. Ambas pruebas deberán efectuarse con una separación mínima de 48 horas.

Desde Sanidad explican que los estudios más recientes sobre el virus Andes han demostrado que el ARN viral puede seguir detectándose en sangre durante semanas o incluso meses después de la recuperación. Por este motivo, la negativización de la PCR sanguínea deja de ser un requisito imprescindible para recibir el alta, al considerarse más relevantes las muestras biológicas relacionadas con una posible eliminación activa del virus.

«Puede persistir material genético viral en sangre sin que exista evidencia de capacidad de transmisión», sostienen las autoridades sanitarias, que subrayan que la decisión responde al conocimiento científico acumulado durante los últimos años sobre este patógeno.

Bajo vigilancia médica

No obstante, los pacientes continuarán bajo vigilancia médica tras abandonar el hospital. El protocolo contempla un seguimiento clínico durante los seis meses posteriores al alta, con revisiones periódicas en los centros hospitalarios designados por cada comunidad autónoma para detectar posibles secuelas o complicaciones derivadas de la infección.

En aquellos casos en los que la PCR en sangre continúe siendo positiva en el momento del alta, se realizarán controles mensuales hasta comprobar la desaparición del material genético viral. Además, Sanidad recomienda evitar relaciones sexuales sin protección durante al menos cuatro meses desde el inicio de los síntomas, debido a la posibilidad de persistencia del virus en el semen durante periodos prolongados.

Las recomendaciones incluyen también restricciones temporales para determinadas actividades que impliquen riesgo de exposición a sangre. Entre ellas figuran la donación de sangre, determinadas tareas sanitarias o la práctica de deportes de contacto que puedan favorecer hemorragias o lesiones con sangrado.

Por otra parte, las doce personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla deberán completar el periodo máximo de vigilancia establecido para los contactos estrechos, fijado en 42 días. Este plazo concluirá el próximo 21 de junio. Si durante ese tiempo no desarrollan síntomas compatibles con la enfermedad, se les realizará una última prueba diagnóstica en el Centro Nacional de Microbiología antes de levantar definitivamente las medidas de seguimiento.

Respecto a la evolución de los afectados, Sanidad ha informado de que el primer caso diagnosticado continúa completamente asintomático, mientras que el segundo positivo ha presentado febrícula en las últimas horas, aunque su evolución sigue siendo favorable. Asimismo, los doce contactos que permanecen bajo observación continúan en buen estado de salud y sin incidencias destacables.