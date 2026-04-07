Pepe Rodríguez para los pies a Broncano al mencionar los sueldos de ‘MasterChef’: «No toques ese tema»
El juez de 'MasterChef' quiso frenar al presentador de 'La Revuelta'
El pasado lunes 6 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta forma, fueron testigos de cómo las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a Marta Sanahuja, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, jueces de la nueva edición de MasterChef. Más allá de hablar de las numerosas novedades de esta nueva etapa del talent culinario, entre las que se encuentra el adiós de Samantha Vallejo-Nágera, llegó uno de los momentos más esperados en cada entrega de La Revuelta. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a las preguntas clásicas. En cuanto Broncano vio la oportunidad, no dudó un solo segundo en formularlas. En cuanto al dinero, Marta Sanahuja recordó que «acababa de llegar a la televisión». Y se dirigió a sus compañeros: «Vosotros sois dinosaurios de la tele».
Pero no todo quedó ahí, puesto que la recién llegada a MasterChef fue más allá con Pepe Rodríguez: «Tú sí que estás forrado». En ese preciso instante, David Broncano no tuvo dudas a la hora de hacer una complicada pregunta a sus invitados: «¿Tú crees que has entrado con el sueldo de ellos de esta temporada o el de ellos en su primera temporada?». Pepe Rodríguez no tardó en pronunciarse: «Eso no lo creo, no toques ese tema», espetó, al ser consciente de la polémica que podía surgir al respecto. Su compañero estuvo de acuerdo: «No vayas por ahí». El de Illescas fue mucho más allá: «¿Entras a la tele y cobras lo que cobra un dinosaurio? No creo». David Broncano rompió su silencio: «Pero a su vez, echas las mismas horas ahí». En ese momento, Marta Sanahuja quiso romper una lanza a favor de sus compañeros.
Entre otras tantas cuestiones, aseguró que no tiene la misma responsabilidad que ellos después de 38 ediciones de MasterChef a sus espaldas. «Es un programa que ya va rodado», comentó. Poco después, Pepe Rodríguez comunicó que Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora del talent culinario, se encontraba en el Teatro Príncipe Gran Vía.
Por lo tanto, de un modo u otro, podría llegar a arrojar algo de luz sobre la diferencia de sueldos entre los jueces de MasterChef. «Esto no se hace», comenzó diciendo, mientras sostenía el micrófono que le había pasado alguien del equipo de La Revuelta. Acto seguido, no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para dejar algo claro: «No hay que decirlo aquí, es secreto. Es confidencial», afirmó.
A pesar de todo, sí que es importante recordar que el presupuesto de esta nueva y esperadísima temporada de MasterChef se hará público próximamente, puesto que, al emitirse en la cadena pública, esos datos son compartidos a través del portal de transparencia. Por lo tanto, antes o después, e inevitablemente, los espectadores del exitoso programa de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de conocer cuánto cobra Marta Sanahuja y qué diferencia existe con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, sus compañeros en el jurado.