Álvaro de Luna repite ‘modus operandi’ con su novia: como hizo con Laura Escanes, le ha compuesto una canción

Álvaro de Luna ha dejado a un lado su habitual discreción para hablar, como nunca antes, de su historia de amor con Jelen Patiño, la novia que tuvo antes de conocer a Laura Escanes y con la que retomó su relación tras su mediática ruptura con la influencer. El cantante lo ha hecho a través de Hasta el amanecer, el nuevo single que verá la luz en apenas unas horas y que supone toda una declaración de amor hacia la joven andaluza.

Tal y como él mismo ha compartido en sus redes sociales, Jelen no solo ha inspirado la canción, sino que también protagoniza el videoclip. Una manera de oficializar públicamente una relación que siempre se había mantenido alejada del foco mediático. «Siento que te conozco de toda la vida» o «Probar tus labios, eso no se olvida. Contigo tengo el alma protegida. Te ves segura, linda y decidida» son algunas de las frases con las que el artista abre su corazón y deja claro el momento sentimental que atraviesa.

Sin duda, Álvaro de Luna ha querido gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de Jelen, con quien mantiene una historia marcada por las idas y venidas y una reconciliación que ha sorprendido a muchos. Sin embargo, las redes sociales no han tardado en recordar que no es la primera vez que el exintegrante de Sinsinati convierte sus sentimientos en música. Muchos usuarios han señalado el paralelismo con Todo Contigo, la canción que dedicó a Laura Escanes en pleno auge de su relación.

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Álvaro de Luna repite fórmula

Fue en noviembre de 2022, apenas unos meses después de la separación de Laura Escanes y Risto Mejide, cuando la influencer y el cantante fueron fotografiados besándose apasionadamente en Tenerife. Aquellas imágenes revolucionaron las redes y los convirtieron, de inmediato, en una de las parejas más comentadas del momento.

Con el paso de los meses, ambos normalizaron su relación y comenzaron a compartir parte de su día a día: viajes románticos, escapadas a Menorca y apariciones públicas que evidenciaban lo enamorados que estaban. El punto álgido de aquella historia llegó cuando Álvaro de Luna lanzó Todo Contigo, un tema en el que hablaba abiertamente de cómo había encontrado en Laura el amor verdadero.

El gesto alcanzó su máxima expresión en verano de 2023, cuando el cantante invitó a Escanes al escenario durante uno de sus conciertos para interpretarle la canción en directo. Una escena que enloqueció a sus seguidores, aunque también terminó generando cierta incomodidad en la catalana, que poco después pidió públicamente que no se idealizara su relación.

Unas palabras que cobraron especial sentido apenas días después, cuando ambos anunciaron su ruptura. Aunque inicialmente Laura Escanes aseguró que no había ocurrido nada grave, con el tiempo la tensión entre ellos se hizo evidente. La influencer lanzó varias indirectas a su expareja e incluso llegó a insinuar que intuía que Álvaro acabaría retomando su historia con Jelen Patiño, algo que finalmente ha sucedido.