El momento ‘tierra trágame’ de Laura Escanes por culpa de Álvaro de Luna

El pasado 16 de septiembre, el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid acogió a numerosos rostros conocidos. Victoria Federica, Anna Ferrer, Tomás Páramo… fueron algunos de los invitados a esta celebración que da el pistoletazo de salida al nuevo curso de los eventos sociales. Sin embargo, como en cualquier fiesta que se precie, siempre hay una polémica o un titular que destaca más que otro. Una de las grandes protagonistas fue Laura Escanes que tuvo un momento «tierra, trágame» con Álvaro de Luna, su ex.

El incómodo momento de Laura Escanes

Dos años después de su mediática ruptura -y tras protagonizar varias tensiones-, Laura ha vuelto a reencontrarse cara a cara con Álvaro. La influencer, que fue una de las invitadas a la gala Gen ¡H!, revivió hace unas horas el día que el artista la subió al escenario. Laura vivió todo un déjà vu y un momento «tierra, trágame» cuando, sin esperarlo, su ex se subió al escenario del evento para cantar Todo Contigo, la canción que le dedicó.

Laura Escanes y Álvaro de Luna besándose. / Instagram

En octubre del 2023, y tras casi un año de relación, Laura Escanes y Álvaro de Luna anunciaron su ruptura tras varios rumores de crisis. Solo meses antes, el cantante andaluz compuso Todo Contigo, una canción dedicada a la creadora de contenidos que, incluso, la influencer se tatuó.

Aunque en un comienzo prefirieron no poner etiquetas a su relación, con el paso del tiempo no dudaron incluso a compartir sus planes juntos o sus escapadas a Menorca -un lugar muy especial para Escanes y donde pasa sus vacaciones en verano-, el momento más viral de su historia de amor llegó cuando el artista subió al escenario a la creadora de contenidos para cantarle en directo y delante de cientos de personas la mencionada canción.

En solo unos minutos, el vídeo no tardó en hacerse viral ya que muchas seguidoras de la catalana la escribieron deseando tener una relación así. Sin embargo, lo que debía ser un momento de felicidad, Escanes quiso sincerarse y aclarar que no todo era lo que parecía. «No somos una pareja perfecta; no quiero que me idealicen de esa manera», reconoció Laura en el podcast que presenta.

Solo semanas después de su viral aparición en el concierto del cantante, Laura anunció, a golpe de comunicado en redes, su ruptura. «Es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento… pero, ¿y cuando no? En esos momentos cuesta infinito (…). Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es algo que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas… y entonces qué. Es verdad que tampoco piensas que las cosas van a ir mal… Ha sido una parte preciosa de mi vida y nadie nunca podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo», dijo entonces la creadora de contenidos.