Netflix elimina su película de acción más destructiva: una persecución sin límites rodada con seis drones

Al igual que resulta imposible hablar del cine de mafiosos sin mencionar a Martin Scorsese o no mentar la figura de Spielberg para referirnos a la ciencia ficción, la acción palomitera en Hollywood no tendría sentido sin poner encima de la mesa el nombre de Michael Bay. El director norteamericano ha generado en la taquilla más de 6.000 millones de dólares con la recaudación de su filmografía. Tras una larga carrera realizando videoclips, debutó en el celuloide con propuestas de la altura comercial de Dos policías rebeldes (1995), La roca (1996), Armageddon (1998) o Pearl Harbor (2001), manifestando una complicidad exitosa con el público de la época. Después llegó la franquicia de Transformers y, aunque en la actualidad no goce de la popularidad de antaño, no podemos dejar pasar la ocasión de recomendar y avisar de la desaparición de la última película que nos ha regalado el Leonardo da Vinci de los tiroteos, explosiones y persecuciones: Netflix va a eliminar Ambulance de su catálogo.

Estrenada en 2022, Ambulance. Plan de huida fue la última acometida narrativa de un Bay que en estos instantes, se encuentra inmerso en la preproducción de OutRun, la adaptación del videojuego homónimo de SEGA. La cinta era en realidad un remake de la danesa Ambulancen (2005) y, fiel a su estilo, el cineasta estiró la trama, elevando al infinito toda la tensión y todo el minimalismo que tenía concentrado el trabajo de Laurits Munch-Petersen. El cine de Bay es una feria y a una feria no le puedes pedir discreción. Por eso, los amantes de las secuencias adrenalínicas y de las huidas trepidantes encontrarán en este filme protagonizado por Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González un suplemento de dopamina audiovisual donde ni siquiera está permitido parpadear.

Netflix eliminará ‘Ambulance’ en pocas horas

La sinopsis nos pone en la piel de dos hermanos adoptivos, Will Sharp (Abdul Mateen II) y Danny (Gyllenhaal). Desesperado por costear la operación médica de su esposa, Will recurre a Danny, quien le invita a participar en el mayor atraco a un banco de la historia de Los Ángeles. El plan, por supuesto, se complica y ambos terminan secuestrando una ambulancia para escapar. Dentro se encuentra la paramédica Cam Thompson (González), la cual les acompañará en una persecución sin límites en la que la policía hará todo con tal de detenerlos.

Netflix eliminará Ambulance de su abanico de contenidos el próximo sábado, 16 de mayo. Lo peor es que, por el momento, la película no está disponible en ninguna otra plataforma.

Cerrando el elenco secundario, la enérgica propuesta tiene a Garret Dillahunt, Moses Ingram, Keir O’Donnell, Colin Woodell, Devan Long, Chelsea Harris y Sheila Houlahan.

Una flota de drones de carreras para un rodaje sin frenos

La consecución de su argumento podría declinar en una cinta estándar de acción. Sin embargo, la ambición de Michael Bay por el género le llevó a realizar una planificación de dirección que tuvo hasta 6 drones personalizados para la ocasión.

Bay no contrató a operarios normales para dichas máquinas, sino a Alex Vanover, un campeón de la Drone Racing League de 19 años, y a Jordan Temkin, otro piloto profesional de la disciplina.

El resultado es digno de la leyenda del director de Dolor y dinero (2013): destruyó decenas de coches policía, utilizó hasta seis ambulancias diferentes y unos drones modificados para poder cargar el peso de las cámaras RED Komodo 6K que conseguían imágenes nítidas a pesar de moverse a más de 100 km/h.

La velocidad de su puesta en escena sólo es comparable a la celeridad con la que tendrás que verla antes de que Netflix la suprima de su carrusel de títulos.