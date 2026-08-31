Así están las apuestas para el Balón de Oro: Kane y Lamine Yamal son los rivales de Mbappé

José Mourinho pidió el Balón de Oro para Mbappé en la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga y los números defienden la candidatura al galardón del máximo goleador de la Liga, Champions League y el Mundial 2026, donde se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 22 goles. Las principales casas de apuestas dicen que Harry Kane, Lamine Yamal, Kvaratskhelia y Rodri son los principales rivales de Mbappé en su lucha por el Balón de Oro.

El próximo 27 de octubre se entregará el Balón de Oro 2026 y Kylian Mbappé es uno de los grandes candidatos a ser el sucesor de Ousmane Dembélé como mejor jugador del año. Mourinho ha sido el primero en pedir este premio para el delantero francés después de haber hecho historia en el pasado Mundial 2026, donde se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales tras llegar a una cifra histórica: 22 goles en los 22 partidos que ha disputado en una copa del mundo.

«No puedes dar el Balón de Oro porque ganó la Champions o el Mundial. Si quieres premiar la Champions, dale el Balón de Oro a Luis Enrique como mejor entrenador. A España, seguro que De la Fuente lo merece. Esto es el gran homenaje», comenzó diciendo el entrenador portugués antes de reclamar el Balón de Oro para su jugador. «Otra cosa es el mejor del mundo; no tiene que ser del PSG ni de España. Son dos, tres o cuatro y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están, aquí. Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano. El Balón de Oro tiene su parte política y, si entra la política, no me gusta tanto», opinó.

A pesar de no conquistar ningún título la pasada temporada, Kylian Mbappé ha cumplido con nota tras anotar 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid y salir de la pasada edición de la Champions League como máximo goleador tras anotar 15 tantos. A esto hay que sumarle los 10 goles anotados en el pasado Mundial en el que hizo historia. En total, han sido 58 goles en toda la temporada, sumando los anotados en las ventanas de selecciones con Francia. Unos números que hacen que su candidatura gane opciones.

Los rivales de Mbappé en el Balón de Oro

¿Quiénes son los rivales de Mbappé por el Balón de Oro? Las principales casas de apuestas de todo el mundo dan como máximo favorito al galardón a Harry Kane, cuyo triunfo cotiza sobre 1,60 por euro apostado. El delantero del Bayern ha sido el ganador de la Bota de Oro 2026 después de anotar 31 goles en la pasada edición de la Bundesliga, que conquistó su equipo. En total anotó 61 goles en todas las competiciones.

Como segundo favorito al premio en estos momentos está colocado Lamine Yamal, que ganó la Liga con el Barcelona y el Mundial con España, donde no pudo brillar debido a la lesión muscular con la que llegó a la cita. A pesar de haber sido indiscutible en todos los partidos, sólo pudo salir del Mundial con un gol. La temporada la finalizó con 24 goles y 18 asistencias con el conjunto culé.

Mbappé es el tercer favorito para hacerse con el trofeo por delante de Khvicha Kvaratskhelia, que ganó la Champions League con el PSG, pero que no estuvo en el Mundial. Quinto favorito es Rodri Hernández, el mejor jugador del Mundial 2026 que conquistó España y que vuelve a ser uno de los candidatos después de ser ganador en 2024. Su mala temporada con el Manchester City puede que en esta ocasión le lastre en el camino a un nuevo Balón de Oro.