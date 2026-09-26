Cañizares: «Mbappé y Lamine han pecado por hacer valoraciones del Balón de Oro»

El Balón de Oro se ha convertido en una obsesión para Kylian Mbappé y Lamine Yamal. A pocas semanas para que se anuncie al mejor futbolista del planeta, ambos jugadores llevan tiempo haciendo campaña para ganar votos. Una dinámica que ha condenado Santiago Cañizares y la importancia de no descentrarse con el trofeo para cumplir sus objetivos con los clubes.

El ex portero ha visto de cerca cómo ha sido la evolución de sus discursos. Tanto el francés como el español se han lanzado dardos, especificando cuáles deben ser los criterios para ser ellos los elegidos. Hasta ahora ninguno de ellos ha ganado el Balón de Oro y ambos se consideran los afortunados que deberían llevar el galardón a casa. Una puesta en escena que Cañizares atizó con dureza: «El que vota es una persona humana y a las personas no les gusta la gente arrogante. Tanto Mbappé como Lamine creo que han pecado de poca humildad a la hora de hacer valoraciones del Balón de Oro. Y creo que esto no les beneficia porque el que vota dice: ‘pero estos dos de qué van’».

Ambos defienden sus posturas con firmeza. Mientras Kylian defiende su éxito goleador, Lamine defiende el aspecto colectivo. Pero Cañizares subrayó que esa falta de modestia podría ser perjudicial para los dos futbolistas. Una advertencia que pone en contexto el nerviosismo y la tensión que se vive para ser el sucesor de Ousmane Dembélé. Otros jugadores como Harry Kane también estánn en la lista de favoritos, y no se descarta la posibilidad de que sus discursos puedan salpicarles en su contra.

Un día antes de la ceremonia, ambos se enfrentarán en el Clásico. Un partido cargado de morbo para dar motivos hasta el último día y demostrar que el Balón de Oro debe ser suyo. Sin embargo, fuera de sus círculos se siguen haciendo lecturas sobre sus dinámicas de hacer campaña para ganar el Balón de Oro.