Diomande obliga a una salida: «No caben todos»

El fichaje de Diomande por el Real Madrid ya está cerrado y este obliga al club blanco a llevar a cabo una salida importante. El extremo africano será una pieza relevante en el equipo y el desembolso por él, superando los 100 millones de euros, ha sido muy importante. El nombre de Vinicius está sobre la mesa con la llegada del costamarfileño.

«No caben todos», señalan desde Chamartín cuando se habla de la llegada de Diomande. El fichaje del extremo costamarfileño obliga al Real Madrid a dar una salida. Y será importante. Y es que es evidente que no caben todos cuando a día de hoy tienes un ataque con Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius, Diomande, Mastantuono, Brahim, Gonzalo, Endrick… Y contando también a Rodrygo, lesionado de larga duración.

Por lo tanto, tras la llegada de Diomande, en el Real Madrid ya trabajan en esa salida importante. Están obligados a ello. En el club blanco tienen claro que ese nombre no será ni el de Federico Valverde ni el de Jude Bellingham. Los dos son intocables y hombres muy importantes para José Mourinho. El primero será el capitán del equipo y el segundo una de las piezas fundamentales del esquema del portugués tras su excelente Mundial con Inglaterra.

El nombre deseado en el Real Madrid para esa salida importante es el de Vinicius. Pero no es nada sencillo. El jugador brasileño está buscando su prima de fichaje a un año vista de terminar su contrato con el club madridista. La entidad de Chamartín siempre tuvo claro, como hemos ido contando en este periódico, que si no renovaba antes del Mundial, como ha terminado ocurriendo, se le intentaría buscar una venta.

El interés del Arsenal, que ha salido a la luz en los últimos días, es el único interés real por Vinicius hasta el momento. Ningún club más se ha interesado por la estrella brasileña. No será fácil, pero el de Vini es el gran nombre sobre la mesa para convertirse en la gran salida del verano en el Real Madrid tras el fichaje de Diomande.