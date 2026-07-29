Álvaro Arbeloa aprieta por Gonzalo García. El entrenador del Fulham ha pedido al club británico un esfuerzo para llevarse a una de las grandes perlas de la cantera del Real Madrid en este mercado de fichajes. El técnico no lo tendrá nada fácil ante un Mourinho que cada día que pasa está más enamorado de un Gonzalo que es un delantero que se amolda mucho a sus ideas.

El Real Madrid no cierra la puerta a un traspaso de Gonzalo García por el que pedirían entre 30 y 35 millones y además retener el otro 50% de los derechos ante una venta futura. Esta fórmula, empleada ya con Nico Paz y otros jugadores salidos de la cantera de Valdebebas, se ha impuesto en los últimos tiempos en el club blanco.

Arbeloa quiere conseguir que el Fulham abra la mano en este mercado de fichajes y acometa importantes inversiones que el año pasado no realizaron. Los británicos se gastaron en el verano de 2025 la ‘pírrica’ cifra de 75,7 millones en fichajes siendo uno de los clubes de la Premier League que menos dinero invirtieron en refuerzos.

Por el momento, el club solamente se ha gastado en este mercado seis millones de euros en incorporar al delantero Jonah Kusi-Asare. Arbeloa insiste a los dirigentes del Fulham que hay que mejorar la inversión y que Gonzalo sería el delantero idóneo para el conjunto londinense. El Fulham visitará España en las próximas fechas para disputar el Trofeo Costa del Sol ante el Málaga.

Gonzalo tiene encandilado a Mourinho

Es una evidencia que Gonzalo García es un tipo de delantero que gusta a Mourinho. Trabajador, potente de cabeza, gran desmarque e instinto goleador representan algunas de las cualidades del jugador para seducir al nuevo entrenador del Real Madrid.

Gonzalo lleva tres semanas trabajando a las órdenes de Mourinho y la certeza de que tendrá minutos en caso de quedarse en el Real Madrid cada día es más clara. El futbolista marcó un golazo en el reciente amistoso contra el Leganés demostrando algunas de sus cualidades diferenciales como el desmarque y la definición sutil tras un gran pase de Trent Alexander-Arnold.

Con un valor de mercado según Transfermarkt de 30 millones de euros, Gonzalo García representa uno de los jugadores del Real Madrid con mayor proyección a sus 22 años. Hay que recordar que el delantero fue el máximo goleador del Mundial de Clubes celebrado en 2025 y que la pasada temporada consiguió unos respetables seis goles en Liga en menos de 1.000 minutos de juego.