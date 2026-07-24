Gonzalo se gana a Mourinho: el canterano aprieta y obliga al Real Madrid a tomar una decisión

Gonzalo García ha regresado de las vacaciones dispuesto a cambiar el guion que parecía escrito para su futuro. El delantero está siendo una de las grandes sensaciones del arranque de la pretemporada y, según ha podido saber OKDIARIO, José Mourinho está encantado con el rendimiento que está ofreciendo el canterano. El técnico portugués está encontrando a un futbolista mucho más hecho, con un físico espectacular y preparado para competir desde el primer día. Su actitud y su nivel en los entrenamientos no han pasado desapercibidos.

En Valdebebas eran conscientes de que Gonzalo había dado un paso adelante durante la pasada temporada, pero la evolución que está mostrando en estas primeras semanas ha terminado de convencer a Mourinho. El entrenador aprecia especialmente su capacidad para atacar los espacios, su agresividad en la presión y el hambre con el que trabaja cada sesión. Son cualidades que encajan perfectamente con la idea del portugués, que siempre ha premiado a los jugadores capaces de competir en cada entrenamiento como si fuera un partido.

Ahora llega la parte más complicada. La decisión definitiva sobre el futuro del delantero no se tomará hasta que Endrick se incorpore a la disciplina del primer equipo. Será entonces cuando Mourinho valore con todos los efectivos disponibles cuál debe ser la composición definitiva de su ataque y qué papel tendría Gonzalo dentro de la plantilla.

Un reparto de minutos que genera muchas dudas

El gran dilema está sobre la mesa. Si Gonzalo continúa en el Real Madrid, tendría que repartirse los minutos que deje libres Kylian Mbappé junto a Endrick. Ese escenario no termina de convencer ni al club ni al propio futbolista. Todos entienden que las oportunidades serían muy limitadas para dos delanteros jóvenes que necesitan continuidad para seguir creciendo y dar el siguiente paso en sus carreras.

Por eso, en los despachos se mantiene abierta la posibilidad de una salida. Eso sí, la idea del Real Madrid no ha cambiado. Si Gonzalo abandona el Santiago Bernabéu será únicamente mediante un traspaso que permita al club mantener el control sobre su futuro, como ya ha sucedido en otras operaciones recientes con futbolistas formados en La Fábrica. La entidad sigue convencida de que el delantero tiene nivel para triunfar en la élite.

Arbeloa le espera, pero Mourinho decidirá

Mientras tanto, Álvaro Arbeloa sigue muy pendiente de la situación del delantero. El técnico del Fulham considera que Gonzalo sería un refuerzo ideal para su proyecto y vería con muy buenos ojos incorporarlo este mismo verano si finalmente abandona el Real Madrid. Es una opción que está encima de la mesa y que el club inglés no pierde de vista.

Sin embargo, la última palabra será de Mourinho. El portugués es quien decidirá si Gonzalo debe quedarse para formar parte de la plantilla o si lo mejor para su evolución pasa por buscar minutos lejos del Santiago Bernabéu. A día de hoy, lo único seguro es que el canterano ha conseguido lo más difícil: hacer dudar a un entrenador que llegó con las ideas muy claras y que ahora ve en él mucho más que una simple promesa.