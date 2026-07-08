La Premier empieza con morbo: ¡Arbeloa vs. Xabi Alonso!

Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso se enfrentarán en la primera jornada de la Premier League. Los dos últimos entrenadores del Real Madrid entrenarán a Fulham y Chelsea a partir de la próxima temporada y se verán las caras en el mítico Craven Cottage el próximo 24 de agosto a partir de las 21:00 horas. Sin duda, será uno de los duelos con más morbo de la jornada en el campeonato inglés en el que medirán sus fuerzas estos dos equipos de Londres.

El Fulham anunció en la noche del martes la contratación de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador. El club inglés hizo oficial lo que era un secreto a voces después de que Marco Silva abandonara el club para ocupar el puesto que ha dejado Mourinho en el banquillo del Benfica. El entrenador portugués fue el sustituto de Arbeloa en el Real Madrid y el efecto dominó ha llevado al técnico salmantino al Craven Cottage.

Así que el Fulham ha hecho oficial en las últimas horas que Arbeloa firmará hasta el próximo año 2029 por uno de los clubes con más solera del campeonato inglés. La pasada temporada acabó en una meritoria undécima posición y en sus filas cuenta con jugadores de la calidad de Smith Rowe, Sander Berge, Oscar Bobb o Alex Iwobi y que tiene como objetivo asentarse en la máxima competición inglesa y soñar con Europa.

Arbeloa vs. Alonso: duelo con morbo

La oficialidad del fichaje de Arbeloa por el Fulham ha confirmado el enfrentamiento con Xabi Alonso en la primera jornada de la Premier League. El calendario de la Premier League, publicado hace unas semanas, deparó que los dos equipos de Londres se enfrentarán este 24 de agosto a partir de las 21:00 horas en el Craven Cottage, en el que, además de un derbi de la capital (entre los dos estadios hay 10 minutos en coche), se jugará un duelo con morbo que enfrentará a los dos últimos entrenadores del Real Madrid.

Álvaro Arbeloa sustituyó a Xabi Alonso después de que el club blanco y el técnico tolosarra decidieran separar sus caminos tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. El salmantino heredó el puesto de uno de sus mejores amigos en el mundo del fútbol y también tuvo suerte dispar durante sus meses en el banquillo del conjunto blanco, que acabó sin poder tocar metal en esta temporada. Si la relación salió deteriorada tras el cruce de caminos de ambos, parece que ahora se vuelven a unir en Londres… y además estarán en el mismo barrio.