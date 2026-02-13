El Real Madrid saca una victoria sufrida en Belgrado y rompe su mala racha fuera de casa

El Real Madrid ha conseguido una victoria muy sufrida en Belgrado (73-77) ante Partizan tras una segunda parte bastante irregular. De esta manera, los de Sergio Scariolo rompen su mala racha fuera de casa en la Euroliga tras las últimas tres derrotas consecutivas. No ganaban a domicilio desde que lo hicieran el 6 de enero en la cancha de Asvel Villeurbanne. Entre Andrés Feliz y Facundo Campazzo salvaron a los blancos de otra derrota en un final muy ajustado.

En Belgrado se vio a un Madrid de dos caras, con una muy buena primera mitad con Trey Lyles estelar y otra completamente opuesta, muy mala, en la segunda parte, donde los locales llegaron a remontar una desventaja de 15 puntos en el segundo tiempo. Partizan se marchó uno abajo en el primer cuarto (19-20) tras anotar dos canastas seguidas en los últimos 30 segundos.

Pero en el segundo periodo el Real Madrid pisó el acelerador y endosó a los serbios un parcial de 14-23 para marcharse 10 arriba al descanso (33-43). Lyles estaba siendo el mejor de los madridistas con 14 puntos y 19 de valoración en tan sólo 20 minutos de juego, pero en la segunda parte desapareció. Su aportación fue clave para que los de blanco se fuera con esa renta a los vestuarios. Por parte de los locales destacaba el ex madridista Bruno Fernando, con 7 puntos, 7 rebotes y 14 de valoración. El angoleño se creció frente a su ex equipo.

A la vuelta de vestuarios, Fernando anotaba tres puntos seguidos que reducían la ventaja a siete. Pero el Madrid frenó la reacción y aumentó su ventaja con un parcial de 4-12 a su favor para marcharse hasta los 15 puntos de diferencia, la máxima renta del partido, gracias a un triple de Okeke que ponía el 40-55. Pese a la reacción serbia, un triple de Hezonja volvía a colocar de nuevo al Madrid con +15 a 4:39 del final del tercer cuarto (45-60).

A partir de ahí cambió todo. Empezaron a aparecer las estrellas de Partizan, Sterling Brown e Isaac Bonga y le dieron la vuelta al encuentro con un parcial de 16-2 que les permitía entrar a los últimos 10 minutos de partido tan sólo uno abajo (61-62). Con el 9-0 de parcial, Scariolo lo paró, pero la bronca no surtió efecto y el choque se igualó.

Feliz silencia Belgrado

Los dos equipos comenzaron erráticos el cuarto y último cuarto, pero una canasta de Duane Washington ponía por delante a Partizan (63-62) y consumaba la remontada de los de Joan Peñarroya. La igualdad se mantuvo en el marcador hasta el final del encuentro en un cuarto marcado por las defensas, y los errores en el tiro de ambos conjuntos.

Un triple de Andrés Feliz a 39 segundos del final fue clave para acercar la victoria al Real Madrid, ya que les ponía tres arriba a falta de dos posesiones (71-74). Luego vino una gran defensa de los blancos en la pintura que provocó el error y la pérdida de Bruno Fernando. A partir de ahí, los pupilos de Scariolo gestionaron muy bien y fueron dos veces a la línea de tiros libres. Primero Campazzo, que falló uno de los dos, y luego Hezonja, que anotó los dos y cerró el encuentro con el definitivo 73-77.