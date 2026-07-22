La FIFA ridiculiza al arbitraje español e internacionaliza su descrédito

El Mundial ha dejado claro lo que la FIFA piensa del arbitraje español. El máximo organismo del fútbol sólo ha dado un partido -y de fase de grupos- al único colegiado de nuestro país convocado para el torneo. Pierluigi Collina, el mediático ex colegiado que ahora es responsable de los arbitrajes en FIFA, ha sentenciado a España. Es la consecuencia de años de escándalos, del caso Negreira, del pésimo nivel que tienen unos colegiados que después son ensalzados en la liga española y del descrédito de un estamento, el CTA, que está en su peor momento de todo el siglo. Así lo refleja la FIFA.

Hernández Hernández fue el único árbitro español elegido por la FIFA para ir al Mundial. Una vez terminado el torneo, el canario sólo arbitró un partido, el duelo entre Brasil y Haití de la fase de grupos. El bagaje es tremendamente malo y pone de manifiesto el descrédito del Comité Técnico de Árbitros, hundido en forma y fondo tras este Mundial.

Ya avisó FIFA el año pasado al no seleccionar a ningún árbitro para el novedoso Mundial de Clubes. Fue un mensaje muy claro que se ha completado con el pésimo papel que España ha tenido en el arbitraje del Mundial y que nada tiene que ver con que la Selección haya llegado a la final. FIFA es plenamente consciente de los escándalos que hay en el arbitraje español, así como de un nivel que se sufre cada fin de semana en la liga española.

Hacía 36 años que España no tenía una participación tan pobre en un Mundial, de los 167 partidos que ha organizado FIFA (104 de este Mundial, 63 del Mundial de Clubes 2025) sólo uno lo ha pitado un español, España es el 32º país en presencia arbitral para la FIFA… Son datos que deberían avergonzar al estamento arbitral español, encabezado por su presidente, Fran Soto, que, pese a dar imagen de modernidad, ha seguido contando en sus filas con árbitros vinculados a Negreira o con otros tantos que fallan y fallan sin renovación alguna.

En el Mundial que ya ha terminado, los árbitros de Inglaterra han dirigido siete encuentros. Los de Francia, otros siete. De Brasil, también siete. De Argentina (la otra finalista), siete. De los Estados Unidos organizadores del torneo, seis. Y podemos seguir así hasta con ¡31 países en total! España tiene 31 países por delante en el arbitraje, entre ellos algunos como Gabón, Honduras, Uzbekistán, Qatar o Mauritania que deberían sacar los colores a los responsables del arbitraje español.

No es algo casual. Es algo que se repite, ya que la FIFA prácticamente aplicó lo mismo para el Mundial de Clubes de 2025, el otro gran torneo que ellos organizan. Ninguno fue allí. Al menos en el CTA pueden decir que han mejorado: de no tener presencia hace un año a tenerla ahora… con un partido de la fase de grupos. Cabe recordar, además, que en el Mundial 2022, el representante español, Mateu Lahoz, llegó a pitar un encuentro de cuartos.

Collina es el responsable del arbitraje de FIFA y el italiano le ha lanzado un mensaje muy contundente a España: su nivel está muy bajo. No es un tema de cambiar al presidente (Medina Cantalejo por Fran Soto), sino de hacer una renovación profunda que acabe con la época de Negreira en la práctica y con árbitros muy malos. FIFA ha ridiculizado al arbitraje español. Ahora es el arbitraje español el que tiene que saber interpretar ese mensaje tan contundente de FIFA.